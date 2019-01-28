Украина не будет участвовать в «Евровидении 2019»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия страны в «Евровидении 2019». Выступать отказались MARUV, группа Freedom Jazz и KAZKA.

24tv.ua сообщает, что после победы MARUV в финальном отборе, на Украине резко распространилась критика относительно ее выступлений в России и неоднозначной позиции. Поэтому НОТУ не подписала соглашения относительно ее участия в главном песенном конкурсе.

Ранее член НОТУ Александра Кольцова заявляла, что представителем от Украины «может быть никто».

По информации сайта НОТУ, альтернативным способом определения представителя от Украины на «Евровидение 2019» правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора.

Поэтому телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, которые заняли второе и третье место по результатам Национального отбора. Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в конкурсе, по большей части из-за того, что главным для Украины является не музыка, а политика.

Учитывая ситуацию, которая сложилась и следуя закону про Общественном вещании, Украина решила отказаться от участия в главном песенном конкурсе.

Последний раз Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе в 2015 году. В то время Национальная телекомпания Украины, в двусторонней договоренности с Европейским вещательным союзом, приняла решение отказаться от участия, так как на Украине в 2015 году были внутренние проблемы.

Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с решением Киева. Организаторы надеются, что в 2020 году они обязательно выступят.