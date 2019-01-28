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28февраля
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Категория амурчан, претендующих на получение мер господдержки, расширена

Категория амурчан, претендующих на получение мер господдержки, расширена
Фото: Амур.инфо

Расширена очередность граждан, имеющих право на предоставление выплат мер господдержки как пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Меры приняты областной прокуратурой и правительством области.

На контроле прокуратуры Амурской области остается вопрос соблюдения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Категория граждан, претендующих на получение мер господдержки, расширена.

Постановлением губернатора области в соответствующие документы внесены изменения о том, что добавлена новая, десятая очередь, в которую вошли граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены застройщиком. В частности, это позволило претендовать на получение мер государственной поддержки участникам долевого строительства ООО «СТройтехИнвест-XXI», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, ООО «СтройтехИнвест-XXI» было ликвидировано по иску регионального управления Роспотребнадзора. Предприятие-застройщик не исполнило обязательства перед дольщиками, которые не дождались сдачи жилого дома в селе Чигири Благовещенского района. Генеральным директором компании «СтройтехИнвест-XXI» была Ирина Соловьева. В этой же компании работал бывший руководитель скандально известной фирмы-банкрота «Россия» Михаил Корнеев.

Для получения денежной выплаты в срок до 1 апреля 2019 года граждане должны предоставить в управление социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району заявление и следующие документы:

  1. – копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
  2. – копию документа, удостоверяющего личность представителя гражданина, и документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина (в случае если от имени гражданина обратился представитель);
  3. – копию договора, предусматривающего передачу жилого помещения;
  4. – копию документа, подтверждающего оплату по договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
  5. – копию договора ипотечного жилищного кредитования (кредитный договор, договор займа, договор об ипотеке) (предоставляется гражданами в случае, если права требования к застройщику обременены ипотекой банка);
  6. – справку банка о размере основного долга, текущих процентах, наличии (отсутствии) и размере просроченной задолженности (включая проценты, штрафы, комиссии, пени за просрочку исполнения обязательств) по договору ипотечного жилищного кредитования, заключенного в связи с договором, предусматривающим передачу жилого помещения, полученная в банке не позднее чем за 10 дней до подачи заявления (представляется в случае, если права требования к застройщику обременены ипотекой банка);
  7. – копию документа, подтверждающего факт проживания гражданина на территории Амурской области (свидетельство о регистрации по месту пребывания, договор найма и другие документы) (представляется в случае, если в документе, удостоверяющем личность гражданина, отсутствует отметка о регистрации по месту жительства).

Прокурором области губернатору области направлена информация о необходимости корректировки государственной программы в части увеличения финансирования.

Подробную информацию о включении в Порядок предоставления мер государственной поддержки гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены можно получить в управлении социальной защиты по адресу: Благовещенск, ул. Северная, 186.

Вопросы исполнения законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов остаются на постоянном контроле прокуратуры области.

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#закон #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    копейку бросили нищему народу

  • Тундра

    Тундра
    3 часа назад

    а могли и не бросать

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Тундра

    а могли и не бросать



    Просто так ничего не делается или вы верите что лишние деньги просто решили раздать? Как говорится "отдай рубль - отмой десять".

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