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28февраля
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сегодня, 09:36 8

Двое амурчан-золотодобытчиков за месяц незаконно добыли почти 2 килограмма золота

Двое амурчан-золотодобытчиков за месяц незаконно добыли почти 2 килограмма золота
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области пойдут под суд двое мужчин, работавших на прииске. За месяц они «наэкономили» почти 2 килограмма золота. Таким образом граждане причинили ущерб государству на сумму более 4 миллионов рублей.

Против амурчан возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору» и частью 2 статьи 191 УК РФ «Незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

«Во время расследования было установлено, что в декабре 2017 – январе 2018 года двое мужчин, работая на одном из золотодобывающих предприятий области и выполняя работы по извлечению золота из добываемой руды, систематически отделяли небольшую часть концентрата золота, сливали в емкость, а затем сушили с помощью фена и хранили на территории предприятия», – сообщает прокуратура Амурской области. В январе 2018 года они вынесли химический концентрат за пределы охраняемой территории.

Согласно заключению минералогической и геохимической судебной экспертизы, концентрат содержал 1 749,10 грамма химически чистого золота. Общая стоимость металла составила 4 256 259 рублей 94 копейки.

Похищенное обнаружили в мае 2018 года. Его изъяли сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. Рассматривать материалы дела будет Магдагачинский районный суд. Подсудимым грозит лишение свободы на 10 лет и штраф до миллиона рублей.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • sabotazh

    sabotazh
    2 часа назад

    Если ты нашел у себя на участке золото - то оно государственное, а если выросла конопля - то она твоя... Вот так и живем...

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Это вам не миллиарды народных денег воровать. Тут всё строго - 10 лет и штраф, а не год условно и новая должность.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    52 минуты назад

    Странно, а Конституция России уверяет, что богатства из недр Российской земли принадлежат жителям страны.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    49 минут назад

    да и пусть люди моют золото, они же работают.

    сделайте гос.пункт приема и скупайте.

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    да и пусть люди моют золото, они же работают.

    сделайте гос.пункт приема и скупайте.



    Речь то не о тех, кто моет.



    Здесь обычное ворьё.



    Воровали золото на прииске.



  • meneJer

    meneJer
    43 минуты назад

    sabotazh

    Если ты нашел у себя на участке золото - то оно государственное, а если выросла конопля - то она твоя... Вот так и живем...



    Снимаю шляпу и Преклоняюсь перед вами

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    40 минут назад

    Хмык

    ФЕЯ-ЭНИ

    да и пусть люди моют золото, они же работают.

    сделайте гос.пункт приема и скупайте.



    Речь то не о тех, кто моет.

    Здесь обычное ворьё.

    Воровали золото на прииске.



    ох гады российское отродье,

    не желали значит ковать,

    Лондонские капиталы Петропавловска)

  • Хмык

    Хмык
    32 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Хмык

    ФЕЯ-ЭНИ

    да и пусть люди моют золото, они же работают.

    сделайте гос.пункт приема и скупайте.



    Речь то не о тех, кто моет.

    Здесь обычное ворьё.

    Воровали золото на прииске.



    ох гады российское отродье,

    не желали значит ковать,

    Лондонские капиталы Петропавловска)



    У Петропавловска нет приисков.



    И воровали они те только у хозяев прииска, а у всего предприятия.



    В том числе и у честных работяг. Которые своим потом добыли это золото и должны были получить за него деньги, потому что зарплата в золотодобыче зависит, в первую очередь, от количества сданного золота.



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