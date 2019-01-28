Двое амурчан-золотодобытчиков за месяц незаконно добыли почти 2 килограмма золота

В Амурской области пойдут под суд двое мужчин, работавших на прииске. За месяц они «наэкономили» почти 2 килограмма золота. Таким образом граждане причинили ущерб государству на сумму более 4 миллионов рублей.

Против амурчан возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору» и частью 2 статьи 191 УК РФ «Незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

«Во время расследования было установлено, что в декабре 2017 – январе 2018 года двое мужчин, работая на одном из золотодобывающих предприятий области и выполняя работы по извлечению золота из добываемой руды, систематически отделяли небольшую часть концентрата золота, сливали в емкость, а затем сушили с помощью фена и хранили на территории предприятия», – сообщает прокуратура Амурской области. В январе 2018 года они вынесли химический концентрат за пределы охраняемой территории.

Согласно заключению минералогической и геохимической судебной экспертизы, концентрат содержал 1 749,10 грамма химически чистого золота. Общая стоимость металла составила 4 256 259 рублей 94 копейки.

Похищенное обнаружили в мае 2018 года. Его изъяли сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. Рассматривать материалы дела будет Магдагачинский районный суд. Подсудимым грозит лишение свободы на 10 лет и штраф до миллиона рублей.