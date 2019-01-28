Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:23 7

Многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше

Многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше
Фото: ru.depositphotos.com

С 1 января 2019 года поэтапно повышается пенсионный возраст. Согласно ему, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. Однако отдельные положения закона предполагают более ранний выход на пенсию для женщин. Это касается матерей, имеющих трех и более детей.

Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет. Кроме того, мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей – в 56 лет. Основные требования – 15 лет страхового стажа, количество пенсионных баллов, которые необходимо набрать к году выхода на пенсию и воспитание ребенка до восьмилетнего возраста. При определении права на досрочную пенсию не учитываются дети, в отношении которых женщина была лишена родительских прав, или в отношении которых было отменено усыновление.

Среди главных условий изменений в пенсионной системе — поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно), право выходить на пенсию на два года раньше для людей с большим страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно) и разработка программ поддержки занятости и переквалификации граждан старшего возраста. Также законодательством предусмотрен ряд мер социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста.

Переходный период повышения предусмотрен до 2028 года. С каждым годом пенсионный шаг увеличивается на один год плюсом. Но для уходящих на пенсию в ближайшие два года возрастной порог снизится на шесть месяцев. Кто воспользуется своим правом в 2019 году, уйдет на пенсию не в 56 лет и 61 год (женщины и мужчины соответственно), а в 55 лет и 6 месяцев и в 60 лет и 6 месяцев (женщины и мужчины). В 2020 году уйти на пенсию можно будет не через два года, а через полтора – женщинам в 56 лет и 6 месяцев, мужчинам в 61 год и 6 месяцев.

Горячая линия отделения Пенсионного фонда России по Амурской области: (4162) 202-400.

Просмотров всего: 1832

#пенсии

распечатать


Общество 79

Амурчане настороженно отнеслись к очередным изменениям в пенсионной реформе
Общество 17

В Приамурье будут повышать пенсионную грамотность учащихся
Власть 66

Стало известно, когда Путин выступит с видеообращением о пенсионной реформе
Власть 50

Путин намерен выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    Путин с ЕР переступили красную черту-после этого народ воспринимает власть как оккупантов

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    Братеев

    Путин с ЕР переступили красную черту-после этого народ воспринимает власть как оккупантов



    Документально можно подтвердить официальной статистикой около 40 тыс. закрытых заводов с 2005 года: 40 тысяч! Вдумайтесь в эту цифру, говорящую о том, что страна лишалась по 10 заводов каждый день с 2005 года. Да никакой Гитлер не мог уничтожать с такой интенсивностью нашу промышленность, как это смог сделать Путин за последние годы!

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    1 час назад

    Сейчас детей нарожаем, реформу пересмотрят и отменят. Верить нельзя!

  • Мандрагора

    Мандрагора
    51 минута назад

    Вообще прикольно: мало того, что из-за многодетности женщина будет в разы меньше работать, так еще и на пенсию раньше уйдет. Честно говоря, не вижу в этом справедливости... Дети - дело добровольное и за это не может быть льгот подобного рода. Это сугубо мое личное мнение.

  • икс7

    икс7
    47 минут назад

    dushniy_kontakter

    Сейчас детей нарожаем, реформу пересмотрят и отменят. Верить нельзя!



    Да уже наверное никто не верит

  • Gorojanka

    Gorojanka
    28 минут назад

    Лайфхак по досрочному выходу на пенсию. Перед тем, как стукнет 50, ну года за два-три нужно начинать, а то и раньше, усыновляем 5 детей, лучше всего, чтоб им до совершеннолетия оставалось ну года 4. Выходим на пенсию в 50, через год усыновленные дети становятся совершеннолетними, ну и летите птенчики из гнезда.

    В отношении мужчин по идее это тоже должно работать, если у мужчины 5 детей и более, ему тоже должны преференции по досрочному выходу на пенсию давать, а то у нас равноправие, но здесь оно как то не прослеживается.

    Хотя конечно мало какой мужчина согласится детей воспитывать, да ещё и чужих, вместо того, чтоб работать.

  • гусеница

    гусеница
    12 минут назад

    Когда на грабли наступают политики, шишки достаются народу (В.Зубков).

    Похоже, что русские самые твердолобые.

    С уважением

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь