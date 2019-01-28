Многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше

С 1 января 2019 года поэтапно повышается пенсионный возраст. Согласно ему, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. Однако отдельные положения закона предполагают более ранний выход на пенсию для женщин. Это касается матерей, имеющих трех и более детей.

Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет. Кроме того, мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей – в 56 лет. Основные требования – 15 лет страхового стажа, количество пенсионных баллов, которые необходимо набрать к году выхода на пенсию и воспитание ребенка до восьмилетнего возраста. При определении права на досрочную пенсию не учитываются дети, в отношении которых женщина была лишена родительских прав, или в отношении которых было отменено усыновление.

Среди главных условий изменений в пенсионной системе — поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно), право выходить на пенсию на два года раньше для людей с большим страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно) и разработка программ поддержки занятости и переквалификации граждан старшего возраста. Также законодательством предусмотрен ряд мер социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста.

Переходный период повышения предусмотрен до 2028 года. С каждым годом пенсионный шаг увеличивается на один год плюсом. Но для уходящих на пенсию в ближайшие два года возрастной порог снизится на шесть месяцев. Кто воспользуется своим правом в 2019 году, уйдет на пенсию не в 56 лет и 61 год (женщины и мужчины соответственно), а в 55 лет и 6 месяцев и в 60 лет и 6 месяцев (женщины и мужчины). В 2020 году уйти на пенсию можно будет не через два года, а через полтора – женщинам в 56 лет и 6 месяцев, мужчинам в 61 год и 6 месяцев.

Горячая линия отделения Пенсионного фонда России по Амурской области: (4162) 202-400.