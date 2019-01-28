Гороскоп на 28 февраля: Овнам стоит прислушаться к коллегам, Козероги полны энтузиазма

Восход Солнца: 07:16

Заход Солнца: 18:08

Солнце в Рыбах.

Овен. Звезды предсказывают Овну выгодную поездку, причем, прибыль можно получить сразу же и в крупном размере. Не игнорируйте ни один совет, проистекающий от коллег или руководства.

Телец. Для Тельцов четверг покажется относительно ровным и безоблачным. Гороскоп советует, пока есть время, заняться своей внешностью, здоровьем и фигурой.

Близнецы. День будет удачным для тех, кто только начинает завязывать романтические отношения. Сегодня звезды благоволят вам, поэтому можете смело отправляться на встречу с избранником.

Рак. Сегодня у Раков может возникнуть апатия и депрессия, из-за этого они могут быть вялыми или злыми. Избегайте чужого влияния, оно скажется негативно.

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Лев. Сейчас вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в сердечных. Причем вряд ли это будет связано с чем-то необычным, а скорее всего, окажется плодом ваших усилий.

Дева. Следите за знаками судьбы – возможно, фортуна решила вам о чем-то намекнуть. Но слушать советы суеверных знакомых нежелательно – от их мыслей даже экстрасенсы бледнеют.

Весы. Звезды предсказывают не лучший день в плане решения деловых и финансовых вопросов. Лучше посвятите его отдыху, культурной программе и общению с близкими людьми.

Скорпион. Сегодня можете просить что угодно и у кого угодно, все для вас одних. Скорпионам могут сегодня простить все те вещи, которые ранее вызывали острые конфликты.

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Стрелец. Этот день может оказаться напряженным из-за раздражительности и несговорчивости окружающих вас людей.

Козерог. Сейчас вы будете полны сил и энтузиазма. Если у вас возникнут интересные идеи, не делитесь ими с окружающими: завистники попытаются вставить вам палки в колеса.

Водолей. Для Водолеев гороскоп на 28 февраля прогнозирует рост доходов! Их уровень будет зависеть от вашей активности и деловой смекалки.

Рыбы. Вы зря переживаете: хотя трудности не исключены, шансы добиться успеха сегодня высоки. Правда, для этого нужно будет настроиться на миролюбивый лад и поменьше ссориться с окружающими.

Астролог: Вальдемар Небоходцев