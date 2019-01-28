Гороскоп на март 2019 года: Рыбы займутся карьерой, а Девам стоит быть скромнее

Добрыми, порядочными, ранимыми, восприимчивыми будут люди в марте 2019. Это мнительные, чувствительные и порой нерешительные натуры, которые могут быть вполне успешны, если совладают со своими нервами. В случае же, если Знаки Зодиака идут на поводу у эмоций, то в их жизни может случиться затяжная депрессия. Впрочем, в самых принципиальных вопросах в марте стоит проявить твердость.

Овен. Для Овнов этот месяц радостей и неожиданных событий. Вам нужно оптимистичнее смотреть на жизнь, тогда любые невзгоды легко отступят назад. Март обещает Овну множество перемен в профессиональной сфере.

Телец. На первое место в марте 2019 у Тельцов выйдут заботы о доме, семье и предстоящем отдыхе. Но заботы эти будут очень приятными и не доставят хлопот. Тельцам не стоит идти на поводу у близких, склоняющих к дорогостоящей покупке.

Близнецы. Март Близнецы проведут с переменным успехом. Первая половина этого месяца подарит вам эмоциональный комфорт, а провожать этот март вы будете в достаточно подавленном настроении. Причина тому – избыток проблем, которые навалятся на вас, как снежный ком, практически во всех сферах жизни.

Рак. В первый месяц весны Ракам покоя ожидать не стоит, у вас будет предостаточно служебных задач и семейных забот. В этом месяце вы можете задуматься не только о чужих желаниях, но и о собственных интересах. Здравый эгоистичный взгляд на жизнь в этот период вам точно не помешает.

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Астрологический прогноз на первую половину марта

Лев. Львов ожидают большие дела, но только в этот период ни в коем случае нельзя суетиться и принимать поспешные решения. Также в первой половине месяца Львам не следует тратить время понапрасну на болтовню или различные сплетни и обсуждения.

Дева. В марте звезды рекомендуют Девам вести себя скромнее, немного умерить свой пыл и амбиции. В это время стоит переключиться с карьеры и работы на домашнюю жизнь, семью, родных и близких.

Весы. Весы наиболее активны в марте будут в сфере финансов. Представители этого знака начнут усердно зарабатывать деньги, а также не менее усердно их тратить. Не стоит забывать, что разумность – главное качество, необходимое в марте.

Скорпион. Сейчас самое время заняться бытовыми и финансовыми вопросами. В личной жизни вероятны приятные неожиданности. Скорпионы будут в восторге от водных процедур, занятий спортом и активных шумных развлечений.

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Гороскоп на март 2019 года: Рыбы займутся карьерой, а Девам стоит быть скромнее

Стрелец. Практически весь март Стрельцы будут «гореть» на работе. Карьера, профессиональные амбиции и честолюбивые замыслы – это цель номер один для Вас в этом месяце. Благодаря упорству, предприимчивости и нужным связям вы способны добиться неплохих результатов.

Козерог. Все свободное время вы будете проводить с любимым или в мыслях о нем. В марте у вас возникнет тяга к прекрасному. и вы с удовольствием посетите балет, оперу или любую другую театральную постановку.

Водолей. Несмотря на некоторые пробелы в личной жизни и недочеты в профессиональной деятельности, магнетизм и обаяние Водолеев продолжает приносить свои плоды. Но помните, что этот праздник не будет длиться вечно. Поторопитесь извлечь максимальную пользу из благоприятных обстоятельств.

Рыбы. Рыбы в марте вплотную задумаются о столь важных вещах, как финансовое процветание и карьера. Эти вопросы выйдут для вас на первый план, затмив собой всё остальное. Хорошо, что серьезные мысли не оставят места хандре, на пороге которой вы окажетесь в первой ноябрьской декаде.

Астролог: Вальдемар Небоходцев