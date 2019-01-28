Астрологический прогноз на первую половину марта

Первый месяц весны не располагает к активной деятельности, лучше взять паузу, поберечь свои силы или по крайней мере не хвататься за много дел сразу.

Астролог Анна Вольницкая считает, что в первую неделю марта на фоне убывающей Луны мы особенно сильно можем ощущать упадок сил, это неблагоприятное время для начала новых дел. 6 марта произойдет новолуние в знаке Рыб. Мы можем стать более восприимчивы к знакам, символам, снам, и вероятность получить подсказку свыше в такие периоды возрастает. Главное, быть внимательным ко всему, что происходит вокруг. Это подходящее время для внутренней работы ( медитации, чтение духовной литературы, посещение психолога).

В такие периоды особенно важно прощать и отпускать. Рыбы символически связаны с завершением, потому что это последний знак Зодиака, поэтому какие-то темы и ситуации в нашей жизни будут завершаться, а люди уходить. Желательно избавиться от негатива, который накопился, от обид и страхов, от того, что нас угнетает, не стоит цепляться за то, что уже изжило себя.

Но для этого периода также характерны мечтательность, забывчивость, высокая внушаемость, податливость. Возрастает опасность отравлений, усиливается действие лекарств и алкоголя, и опасность привыкания к ним тоже увеличивается. Могут проявиться трудно диагностируемые заболевания.

6 марта Меркурий переходит в ретроградное движение, в котором будет находиться до середины апреля, но эффекты этого явления мы можем ощущать уже сейчас. Ретроградность это такой оптический эффект, когда нам с Земли кажется, что другая планета движется в обратном направлении, это связано с разностью скоростей Земли и другой планеты. Но в астрологии такие периоды имеют особое значение и требуют от нас большей внимательности в тех сферах, которые символически связаны с ретроградной планетой.

Периоды ретроградного Меркурия неблагоприятны для старта новых проектов, нового сотрудничества. В то же время это хорошо для деятельности, связанной с возвращением к старым делам и ситуациям, к людям из прошлого. Бывает, что в нашу жизнь возвращаются не те же самые люди, с которыми нас когда-то что-то связывало, но очень похожие на них, и происходящие в этот период события могут быть очень созвучны тому, что уже было пережито раньше. Вообще «приветов из прошлого» в этот период может быть очень много. Но чаще ретро-планеты символизируют такие ситуации в нашей жизни, когда у нас что-то не получается, зависает или мы к чему-то не готовы в силу внешних или внутренних факторов, в результате мы сильно разочарованы.

Поскольку Меркурий символически связан с мышлением, общением, корреспонденцией, документами, обучением, а также поездками и транспортом, средствами связи, то в это время может быть много разных накладок и недоразумений, связанных со всем перечисленным. Ретроградный Меркурий приносит путаницу, оплошности и упущенные детали, нарушается расписание в работе транспорта, чаще, чем обычно, случаются ДТП и поломки автомобилей и техники. Нужно быть очень внимательным с документами, телефонами, важно ничего не перепутать и не потерять. В такие периоды внимание притупляется, риск что-то не учесть, ошибиться, забыть возрастает многократно. Могут быть проблемы из-за того, что либо вы не так что-то поняли, либо вас неправильно поняли. Многое может пойти не по плану, могут быть срывы, отмены договоренностей, а также поездок.

Меркурий будет ретроградным в знаке Рыб, а значит, многие будут склонны уходить в себя, ограничивать внешние контакты, больше заниматься своим внутренним развитием, разбираться со своими проблемами. В такие периоды мы больше подвержены ностальгии.

В этот период может быть много не очень приятных новостей, связанных с темами болезней, потерей. Психологические кризисы, эмоциональные расстройства также типичны для ретроградного Меркурия в знаке Рыб.

Учеба, интеллектуальная деятельность в такие периоды затруднена, мы чаще испытываем переутомление, внутренние «батарейки» быстро садятся. Поэтому по возможности желательно давать себе отдых, делать паузы в работе.

Ретро-период – время своеобразной ревизии, расстановки приоритетов. Это время, когда мы можем попробовать еще раз то, в чем прежде потерпели неудачу.

Наиболее сильно влиянию ретроградного Меркурия будут подвержены Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы.

Несмотря на довольно сложные астрологические влияния, с 9 по 14 марта гармоничное взаимодействие Марса в Тельце и Сатурна в Козероге будет помогать нам в решении финансовых и хозяйственных вопросов, наши действия в этот период будут наиболее целенаправленными и продуктивными. Максимум позитивного влияния могут получить Тельцы, Девы и Козероги.

Прогноз составлен астрологом Анной Вольницкой