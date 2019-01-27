В Приамурье отменена сделка по продаже муниципального имущества

В Амурской области суд признал недействительной сделку по продаже муниципального имущества. Земля и недвижимость перешли к новому владельцу по цене, заниженной более чем в шесть раз.

Прокурор добился, чтобы акт продажи аннулировали. Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки исполнения законодательства, регулирующего отчуждение муниципального недвижимого имущества при осуществлении сделки купли-продажи объекта недвижимости площадью 1 183,2 квадратных метра и земельного участка площадью 3 628 квадратов. Земля и здание расположены в селе Черниговка Свободненского района Амурской области.

Проверка установила, что в результате неправомерных действий отдела по управлению имуществом администрации Свободненского района, муниципального предприятия «Районные перевозки» и гражданина, участвовавшего в сделке, цена недвижимости и земельного участка была существенно занижена – с 9 562 356 рублей 40 копеек до 1 600 000 рублей. Именно за столько муниципальное имущество и приобрело физическое лицо, сообщает прокуратура Амурской области.

Свободненский городской суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный между МУП «Районные перевозки» и физическим лицом. Не согласившись с судебным решением, представитель ответчика, а также третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, участвовавшее в судебном заседании, направили в Амурский областной суд апелляционные жалобы, в которых поставили вопрос об отмене судебного решения и просили прокурору в иске отказать.

Но судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда оставила неизменным решение по иску Свободненского городского прокурора. Апелляционные жалобы остались без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу. Имущество вернулось в муниципальную собственность.