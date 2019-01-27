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27февраля
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сегодня, 20:47 0

WhatsApp ограничит возможность добавления в группы

WhatsApp ограничит возможность добавления в группы
Фото: www.amur.info

В мессенджере WhatsApp в рамках мер по борьбе со спамом введут функцию, ограничивающую добавление пользователей в групповые чаты. Благодаря новой функции пользователь сможет выбирать, кто может добавлять его чаты.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на WABetaInfo. В настройках конфиденциальности появится новая опция «Группы», в которой необходимо будет выбрать, кто может добавить пользователя в групповой чат – «Все», «Мои контакты» или «Никто». В настоящий момент любой пользователь может добавить другого в такой чат без его разрешения.

Новая функция в WhatsApp пока недоступна. Однако она появилась в тестовых версиях приложения для Android и iOS.

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#технологии

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