В столице Приамурья завершился фестиваль «Театральный Благовещенск»

Пока весь мир ждал решения киноакадемии «Оскар», артисты благовещенских театров с замиранием сердца ожидали решения своей судьбы. 11-й фестиваль «Театральный Благовещенск» завершился. Он войдет в историю как самый многочисленный по количеству участников и зрителей.

Две с половиной недели жюри отсматривало постановки любительских театров. Впервые, в честь Года театра, церемония закрытия прошла на сцене Амурского драматического. Участников встречал лично Александр Сергеевич.

Юные артисты еще не знают, кто станет лучшим, кому достанутся призы и награды. Но погадать по книге «Евгений Онегин» – это классика жанра. После того как гости смогли посетить все фотозоны и даже отправиться на гастроли на Восток, началась церемония гала- концерта. На сцене в этот вечер царила Мельпомена и ее помощники – актеры Городского дома культуры и театральной студии «Фантазеры» Центральной детской школы искусств.

Фестиваль «Театральный Благовещенск» совпал с Годом театра. В честь этого впервые самодеятельные артисты вышли на самую легендарную амурскую сцену – профессиональную. И смогли сыграть на ней фрагменты своих спектаклей.

Самый многочисленный фестиваль по количеству участников – более 250 артистов – показали 17 спектаклей. Их посетили сотни зрителей. Даже членов жюри покорило жанровое разнообразие и состав городских театров. «Неоднозначный фестиваль. Это очень хорошо, что город смог. Он огромный, две с половиной недели! Востребованность есть в коллективах и они есть, разные коллективы», – говорит главный режиссер Амурского театра кукол, председатель жюри фестиваля «Театральный Благовещенск» Петр Козец.

Кроме привычных театральных студий, в Благовещенске есть два плейбэк-театра, инклюзивный театр «Крылья» – которому, кстати, достался спецприз жюри «За верность театральному искусству», – студия исторической реконструкции при краеведческом музее, и много других интересных коллективов, количество которых только растет. И качество постановок тоже с каждым годом улучшается.

А фестиваль развивается. «С этого года он приобрел статус образовательно-познавательного события для наших театральных коллективов. И все благодаря стремлению и желанию участников расти, совершенствовать мастерство», – сказала со сцены начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

Открытие этого фестиваля и диплом первой степени за спектакль «Монологи города» получили дебютанты – театр-студия «Грим», которой руководит Ольга Зорина. Диплом второй степени достался театральной студии «Этюд» Городского дома культуры за спектакль о блокадном Ленинграде. Диплом третьей степени получила студия «Шум и Гам» школы «Наш дом» за спектакль «Все мальчишки – дураки».

Лучшим режиссером был признан Алексей Плахонин за спектакль «Здесь и по ту сторону» театра-студии «Демиурги». А Гран-при фестиваля получил молодежный народный театр имени Васильевых за спектакль «Танец семи покрывал». «Этот материал мы уже ставили давным-давно, но пришел новый состав и очень хотелось, чтобы новички поучаствовали и танцевали», – объясняет режиссер народного театра имени Васильевых (ГДК) Сергей Малков.

Следующий фестиваль состоится только через два года. А пока каждый театральный коллектив продолжает работать и ждет своих зрителей.