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В Благовещенске выберут ребят, лучше всех знающих китайский язык

В Благовещенске выберут ребят, лучше всех знающих китайский язык
Фото: www.amur.info

В Благовещенске впервые пройдет отборочный этап всероссийского конкурса по китайскому языку среди школьников и студентов. Мероприятие, которое называется «Мост китайского языка», организуют Институт Конфуция БГПУ и Генеральное консульство КНР в Хабаровске.

Раньше амурчанам, изучающим китайский, приходилось ездить на конкурс во Владивосток или в Иркутск. На этот раз в Благовещенск приедут участники из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска, а также школьники и студенты из Амурской области.

Открытие конкурса состоится в пятницу, 1 марта, в областной филармонии. В качестве почетного гостя приглашен генконсул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе. Ожидается участие губернатора Амурской области, который обратится с приветственным словом к участникам – возможно, на китайском языке. «Василий Орлов – отличный пример того, что нужно изучать иностранные языки и каких высот можно достичь, в том числе благодаря таким знаниям», – говорят организаторы.

Проведение конкурса займет два дня. Торжественное открытие начнется 1 марта в 9 часов утра. Студентам предстоит представить монологическое высказывание на одну из 20 тем, устно ответить на вопросы по культуре, страноведению Китая и знанию китайского языка. Школьников ждут другие испытания: монолог на тему «Учи китайский, им владей – повсюду в мире обретешь друзей» и творческое выступление, которое начнется утром 2 марта. Награждение победителей пройдет в воскресенье, с 14 до 16 часов.

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#Китай #конкурсы #культура

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