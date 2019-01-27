В Благовещенске сложилась спорная ситуация из-за концерта исполнителей хита «Льется музыка»

Генеральный директор известного в 70-е годы инструментального ансамбля «Алые маки» требует отменить концерты одноименного коллектива в Приамурье. Выступления запланированы в Циолковском, Благовещенске и Белогорске.

Новые «Алые маки» образовал бывший клавишник группы Вадим Зорин. Тяжбы с бывшим товарищем коллектив ведет уже несколько лет.

«Алые маки» снова в Благовещенске. Музыканты исполнят известные хиты – «Не надо печалиться», «Снег кружится» и другие. Эти песни благовещенцы уже слышали в 2016 и 2017 годах в исполнении коллектива с таким же названием. Он был образован в 70-е годы и до сих пор гастролирует по стране.

Похожий репертуар исполняет тезка «Алых маков». Группу образовал бывший клавишник старого коллектива Вадим Зорин. Новые «Алые маки» прибыли с гастролями в Приамурье. Концерты коллектива Вадима Зорина запланированы в Циолковском, Белогорске и Благовещенске.Но гендиректор другого ансамбля требует от местных организаторов отменить выступления. По словам Андрея Мелика, выступление музыкантов из одноименного коллектива не лучшим образом сказывается на репутации известного ВИА.

Судебные тяжбы между конкурентами идут с 2014 года. Некоторые концерты были отменены. А в 2016 году коллектив Вадима Зорина частично лишили права использовать товарный знак с обозначением «Алые маки» – в части выступлений, распространения афиш, вывесок и другой печатной продукции с этим наименованием. Досудебную претензию с требованием отменить выступления конкурентов в Приамурье гендиректор «Алых маков» отправил в министерство культуры Амурской области, руководству ОКЦ, в Белогорск и местному организатору мероприятия. Прокатчик, по его словам, позвонила ему сама.

«Товарный знак – это одно. Но у нас есть еще ООО "ВИА "Алые маки", что дает нам право использовать фирменное наименование. У нас оно от 2006 года. Мы подали в суд на Зорина, который зарегистрировал товарный знак в 2013-м, и доказали, что он не имеет права использовать наше фирменное наименование. Она мне звонила, спрашивала разрешения на проведение концерта, я отказал – как это вы под нашим именем будете проводить?» – объясняет гендиректор ВИА «Алые маки» Андрей Мелик.

Организатор выступления группы Вадима Зорина в Приамурье заверила, что появление на сцене этих «Алых маков» законно. И в случае необходимости она готова отстаивать свои права в суде.

Ту же точку зрения высказала руководитель Общественно-культурного центра. Надежда Багрова сообщила, что получила все необходимые документы от музыкантов, поэтому ОКЦ предоставил им свою площадку. Законно ли исполнять на благовещенской сцене хиты «Алых маков», решать, видимо, будет суд.