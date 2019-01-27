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27февраля
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сегодня, 19:03 6

В причинах конфликта в благовещенской девятиэтажке разбирается жилинспекция

В причинах конфликта в благовещенской девятиэтажке разбирается жилинспекция
Фото: www.amur.info

Государственная жилищная инспекция Амурской области проводит проверку ситуации, сложившийся в доме № 82 по улице Красноармейской в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», житель девятиэтажки заявил о захвате общедомовых помещений – кладовок на межэтажных площадках.

«Сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято решение. Сейчас выясняется, на каком основании кладовки заняты третьими лицами. Использование общего имущества определяется Жилищным кодексом. Даже если собственники решают, что третьи лица могут использовать помещения, то это должно быть с учетом противопожарных норм», – сообщил начальник государственной жилищной инспекции Амурской области Сергей Молин.

Доказать, что помещения на лестничных площадках были проданы, сложно. У жильцов нет договоров купли-продажи. Приобрести кладовки им предлагали без документов, вспоминает собственник квартиры Александр Кругляк.

Представители застройщика – «САР-холдинг» – отказались от комментариев, но пояснили, что помещения на лестничных площадках жильцам не продавали. В управляющей компании в свою очередь объяснили: они не могут вмешаться в конфликт между соседями. Но в государственной жилищной инспекции придерживаются другого мнения. По закону, кладовки являются общедомовым имуществом, а значит, пользоваться ими жильцы могут на равных правах. Если выяснится, что соседи заняли помещения самовольно, их обяжут освободить кладовки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жилищный вопрос испортил отношения между собственниками квартир. Соседи, по словам супругов Кругляк, начали писать обращения в органы опеки, заявляя о ненадлежащих условиях проживания ребенка в их семье. Жаловались на супругов в полицию. А затем и вовсе опубликовали в интернете, представив возмущенного соседа в неприглядном виде. «Мы проснулись от того, что стукнули кирпичом в дверь нашей квартиры», – вспоминает Светлана Кругляк. Ее муж Александр вышел в подъезд в трусах и ругался с не прошенными гостями.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • Просто Дима

    Просто Дима
    2 часа назад

    Надеюсь в в этой ситуации разберутся и жильцы дома больше не будут заниматься рукоприкладством!

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    мужик ну ты и нудный. и как ты будешь дальше жить с соседями. камер наблюдения тебе нужно десяток теперь ставить. похоже такие люди в Армиине служили. одно нытье. кладовки ему не досталось. ведет себя как эгоист. права вспомнил. ты в какой стране живешь?

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    tankist btb

    мужик ну ты и нудный. и как ты будешь дальше жить с соседями. камер наблюдения тебе нужно десяток теперь ставить. похоже такие люди в Армиине служили. одно нытье. кладовки ему не досталось. ведет себя как эгоист. права вспомнил. ты в какой стране живешь?



    тебя в Армии все проглатывать научили?

  • tankist btb

    tankist btb
    57 минут назад

    Тахографист

    tankist btb

    мужик ну ты и нудный. и как ты будешь дальше жить с соседями. камер наблюдения тебе нужно десяток теперь ставить. похоже такие люди в Армиине служили. одно нытье. кладовки ему не досталось. ведет себя как эгоист. права вспомнил. ты в какой стране живешь?



    тебя в Армии все проглатывать научили? ныть не нужно и бегать по инспекциям на обиженных воду возят. не вижу я там мужика

  • ММС

    ММС
    45 минут назад

    "... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный

    вопрос только испортил их..." Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита"

  • ММС

    ММС
    40 минут назад

    Если государство тупо берет и монополизирует распределение ресурса, чем чрезвычайно усиливает его дефицит, то желание тем или иным путем получить привилегированный доступ к этому ресурсу является совершенно естественным. Оно никак не характеризует людей! Оно характеризует систему, которая прямо способствовала тому, чтобы люди оказались лишены элементарных атрибутов комфорта.

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