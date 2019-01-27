В причинах конфликта в благовещенской девятиэтажке разбирается жилинспекция

«Сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято решение. Сейчас выясняется, на каком основании кладовки заняты третьими лицами. Использование общего имущества определяется Жилищным кодексом. Даже если собственники решают, что третьи лица могут использовать помещения, то это должно быть с учетом противопожарных норм», – сообщил начальник государственной жилищной инспекции Амурской области Сергей Молин.

Доказать, что помещения на лестничных площадках были проданы, сложно. У жильцов нет договоров купли-продажи. Приобрести кладовки им предлагали без документов, вспоминает собственник квартиры Александр Кругляк.

Представители застройщика – «САР-холдинг» – отказались от комментариев, но пояснили, что помещения на лестничных площадках жильцам не продавали. В управляющей компании в свою очередь объяснили: они не могут вмешаться в конфликт между соседями. Но в государственной жилищной инспекции придерживаются другого мнения. По закону, кладовки являются общедомовым имуществом, а значит, пользоваться ими жильцы могут на равных правах. Если выяснится, что соседи заняли помещения самовольно, их обяжут освободить кладовки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жилищный вопрос испортил отношения между собственниками квартир. Соседи, по словам супругов Кругляк, начали писать обращения в органы опеки, заявляя о ненадлежащих условиях проживания ребенка в их семье. Жаловались на супругов в полицию. А затем и вовсе опубликовали в интернете, представив возмущенного соседа в неприглядном виде. «Мы проснулись от того, что стукнули кирпичом в дверь нашей квартиры», – вспоминает Светлана Кругляк. Ее муж Александр вышел в подъезд в трусах и ругался с не прошенными гостями.