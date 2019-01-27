СМИ: авиабилеты в России подорожали на треть

В России нынешней зимой отмечается значительное подорожание билетов на самолёт. Цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5−33 %. Об этом свидетельствуют данные сервисов электронной торговли билетами.

По информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17 % — с 11,4 тысячи до 13,4 тысячи рублей, а на международных линиях прирост составил 23 %. Здесь билеты подорожали до 27,3 тысячи рублей, пишет газета «Коммерсантъ». В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33 %, на международных — на 18 %.

Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78 %), Ростов-на-Дону (на 71 %) и Самару (на 60 %). На международных направлениях резко подскочила стоимость перелёта из Москвы в Барселону — на 83 %, а также из Санкт-Петербурга в Бангкок — на 69 %.

По мнению экспертов, повышение цен на авиабилеты — это вынужденная мера, на которую авиакомпании пошли, чтобы компенсировать выросшие расходы (из-за роста подорожания топлива и ослабления курса рубля). Однако, считают специалисты, несмотря на предпринятые шаги, риск банкротств авиакомпаний сохраняется, пишет ИА REGNUM.

В Амурской области о подорожании авиабилетов пока не говорят. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в авиаагентстве «Моисей», повышения цен не отмечается. Там же добавили, что в Благовещенске самые дорогие авиабилеты не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране.

В СМИ появилась информация, что с 4 марта авиаперевозчик «Аэрофлот» повысит топливный сбор на 200 рублей. Действовать новые тарифы начнут на внутренних рейсах по России. Исключением станут только Калининград, города Дальнего Востока и Крымского полуострова. Аналогичное повышение цен коснется и «дочек» «Аэрофлота» — компаний «Россия» и «Аврора».

По словам представителей компании, причиной увеличения топливного сбора стали девальвация национальной валюты и подорожание авиационного керосина. В минувшем году, уточнил «Аэрофлот», цена на топливо увеличилась на 36 %, что привело к большим расходам со стороны авиаперевозчика. Сообщается, что расходы компании пришлось увеличить на 48 миллиардов рублей.

В феврале генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев выступил на телевидении с большим интервью. В разговоре с журналистами телеканала «Россия 24» он заявил, что подорожание топлива и слабые позиции рубля, которые наблюдались в минувшем году, сделали условия «худшими для рынка за последние десятилетия».

Действительно, в прошлом году компания испытывала затруднения с финансами. Об этом свидетельствует то, что «Аэрофлот» дважды повышал сбор на топливо — в июле и ноябре — и также на 200 рублей для эконом-класса. Цены на бизнес-класс подскочили тогда на 400 рублей. Соответственно, грядущие изменения в цене станут уже третьими.

Примеру «Аэрофлота» последовали авиаперевозчики S7 и «Уральские авиалинии». Их представители заявили «Интерфаксу», что также могут поднять цены на топливный сбор.

«Да, мы будем вынуждены повышать топливный сбор», — заявили в S7. В то же время представитель «Уральских авиалиний» заявил, что руководство рассматривает возможность повышения тарифов в целом, в том числе и за счет увеличения топливного сбора.