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Басков из Сыктывкара пригласил Ольгу Бузову жить к себе

Басков из Сыктывкара пригласил Ольгу Бузову жить к себе
Фото: instagram.com/buzova86

Поклонник Ольги Бузовой пригласил звезду жить к себе в сельский дом. Провинциальный блогер Константин Басков мечтает о том, чтобы звезда разделила с ним быт и помогала ему по хозяйству.

Более двух лет Ольга Бузова носит статус завидной невесты. Несмотря на то, что звезде то и дело приписывают романы, ведущая до сих пор одинока. Встретить любовь она не смогла даже на проекте «Замуж за Бузову». Все же Ольга продолжает верить в то, что в скором времени встретит настоящую любовь.

Одним из претендентов на сердце ведущей «Дома 2» стал блогер и шоумен из Сыктывкара Константин Басков. Мужчина делает все, чтобы завоевать внимание артистки. Недавно Басков преподнес Бузовой кольцо с бриллиантом стоимостью в 46 тысяч рублей и валенки. Также блогер мечтает увезти звезду в свой сельский дом в Республике Коми и наладить быт вместе с ней.

Ольга не отвечает взаимностью молодому человеку, но тот не теряет надежды. «Дальше будет лучше!» – мотивирует он себя в Инстаграме Басков. На жизнь блогер зарабатывает тем, что ведет вечеринки и свадьбы. За один вечер Константин берет порядка 35 тысяч рублей, и, по всей видимости, потенциального жениха совершенно не волнует тот факт, что его возлюбленная зарабатывает в несколько раз больше, сообщает Starhit.ru.

Пока Ольге Бузовой не до ухаживаний Баскова. Звезда, едва восстановившись от тяжелой болезни, продолжает работать, не жалея себя. Сейчас Ольга записывает новую песню.

«Пять утра, и я только выезжаю из студии. Сегодня я провела там ночь, и все получилось, – делилась она сегодня с подписчиками. – Осталось еще немного дописать, и новая бомба готова. Я очень прониклась этой работой, и мне уже не терпится представить ее вам. В тот момент, когда я записываю для вас новую песню, забываю обо всем. Есть только я и моя музыка. И прямо сейчас, в эту секунду, я счастлива. Еду домой и улыбаюсь», – поделилась певица со своими подписчиками.

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#шоу-бизнес #юмор

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