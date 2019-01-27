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27февраля
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сегодня, 17:31 2

Власти Благовещенска предоставят временное жилье последнему обитателю «заброшки»

Власти Благовещенска предоставят временное жилье последнему обитателю «заброшки»
Фото: www.amur.info

Последний жилец аварийного дома скоро переедет в другое жилье. Администрация Благовещенска предложила Владиславу комнату в общежитии и квартиру в деревянном доме. Мужчина выбрал второй вариант.

«Я сам настоял на деревянном доме, мне нужно вещи куда-то деть. Мне предлагали общежитие на Октябрьской, 50, там все нормально, но меня не устраивает общежитие, я не могу там свои вещи разместить. Поэтому буду переезжать в деревянный дом. Там сейчас все уберут, подготовят. Жить там можно. Когда переберусь, еще не знаю», – рассказал Владислав корреспонденту ИА «Амур.инфо».

По словам горожанина, в мэрии ему дали письменную гарантию того, что в 2020 году будет построен дом, в котором он получит квартиру. В каком районе возведут новостройку, мужчина не знает.

А дом, в котором он родился и вырос – двухэтажку по адресу: Шимановского, 37, – снесут.

«Когда снесут – не знаю. Я последний остался, так что, видимо, снесут, как решат вопрос со мной. Со всеми остальными уже все решили. Съезжаю – сносят. Я так понял, что строительства здесь не будет – места мало. По городу много таких мест, где снесли дома и остались пустыри», – объясняет Владислав.

«Конечно, грустно покидать это место… Еще бабушка моя говорила, что наш дом хотели снести еще в 60-х. Якобы был градостроительный план, по которому там должен быть сквер. Потом рядом построили трехэтажный дом, и так все и осталось», – продолжает Владислав.

По его словам, сдвинуть дело с переселением с мертвой точки помог резонанс после публикации на Амур.инфо. «Когда в администрации принимали на рассмотрение мое обращение, они расспрашивали, упоминали, что читали вашу статью. Так что общественный резонанс помог, конечно», – уверен Владислав.

13 февраля был опубликован материал о том, что в 37-м доме по Шимановского остался единственный жилец. Тогда герой публикации всерьез опасался пожара – ведь в заброшенный дом часто наведывались бродяги. По совпадению, на следующий день, 14 февраля, дом загорелся.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пострадал мужчина. Владислав, работающий водителем скорой помощи, видел пострадавшего. «У него сгорела почти вся одежда. Человек был в очень тяжелом состоянии. Я не знаю, погиб он или нет. Спрашивал у медиков, они сказали, что у него почти 90 процентов тела обожжено», – добавил Владислав.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • 24hoursparty

    24hoursparty
    44 минуты назад



    в мэрии ему дали письменную гарантию того, что в 2020 году будет построен дом, в котором он получит квартиру.

    В каком районе возведут новостройку, мужчина не знает.



    Ахахаха ... вот Балбес то. Обещать - ещё не значит женится.

    Что такое письменная гарантия от мэрии, в которой сегодня одни люди, завтра другие? Бумага для сортира.

    Купил бы Красную ткань, чёрной краской на ней Серп и Молот и надпись Навальный FOREVER!!!!, на древко и в форточку. и сесть распевать военные частушки.

    Журналисты под боком, центр города,народу много - поглядели бы как там в Зелёном муравейнике Господа-Бояре забегали бы.

  • Амурский критик

    Амурский критик
    5 минут назад

    Эхххх, а я собирался сгонять в питер по дешёвке(((((

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