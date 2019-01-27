Восстановленный в должности директор Тындинской типографии опроверг слова мэра

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В Тынде прошли одиночные пикеты. Жители протестовали против увольнения руководителей трех организаций. Одним из них был глава муниципальной типографии Илья Игнатов. Ранее мэр Тынды Марина Михайлова прокомментировала Амур.инфо информацию об увольнении директоров предприятий. В частности, она поясняла, что руководителя типографии уволили из-за дисциплинарных взысканий.

«В суде внезапно был предъявлен больничный лист, датированный днем увольнения. При увольнении этого больничного листа не было. Впрочем, я не очень удивилась этому, поскольку папа Игнатова – бывший главврач скорой помощи. Решение суда нами будет обжаловано. Кстати, Илья Игнатов тоже имеет уголовную статью – в 2016 году он был осужден на 4 года условно за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере», – говорила мэр.

Илья Игнатов опровергает слова градоначальника.

«Она говорит о том, что больничный лист я якобы предъявил в суде, но в суде мой больничный лист не рассматривался. На самом деле мы подавали иск об отмене всех трех дисциплинарных взысканий. Все три дисциплинарных взыскания были признаны незаконными. О больничном здесь речи никакой не идет», – пояснил руководитель типографии. – Я работаю в должности с апреля 2014 года. За время моего руководства предприятие вышло из долгов и показывало стабильную прибыль. Во время избирательной кампании и до нее у нас с Михайловой сложились неприязненные отношения друг к другу, у нас было несколько судов. Когда она пришла к власти, в ноябре мне предложили написать заявление по собственному желанию. Конкретно мне предлагала (уволиться – Прим. ред.) руководитель аппарата. Мне сказали, что мэр не хочет с вами работать, потому что вы писали про нее всякие гадости. Я это сделать отказался».

По словам директора типографии, после этого примерно в течение месяца ему объявили три выговора.

«Первый выговор за то, что я якобы не вовремя вернул трудовую книжку работнику и окончательный расчет был не полностью проведен, один день мы там не досчитали. Второй – мы якобы не опубликовали нормативно-правовые акты. Мы опубликовали, просто отдел контроля, юристы и пресс-служба это пропустили, не заметили. Хотя я лично приходил, приносил им газеты, тыкал пальцем, показывал. Третье дисциплинарное взыскание касалось неисполнения протокола заседания балансовой комиссии, составленной еще при прошлой администрации. Там было указано, что я должен предоставлять изменения в финансово-хозяйственную деятельность за отчетный период. Мы это решение оспорили, признали его незаконным. Нарушения не было. Суд решил, что все дисциплинарные взыскания неправомерны. 26 февраля был суд, и с 27 февраля я восстановлен в должности», – отметил Илья Игнатов.

Больничный лист директор типографии показывал представителям администрации, по его словам, в день увольнения.

«Руководитель аппарата повертела его в руках, записала фамилию врача, который мне его выдал. Мне сказали, что меня все равно уволят и уже есть, кого посадить на мое место. Уволили меня по статье "Неоднократное неисполнение должностных обязанностей". Суд признал, решение об увольнении незаконным. Я уже восстановлен», – рассказал руководитель предприятия.

Также Игнатов собирается обращаться в суд. Поводом для этого стали слова мэра Марины Михайловой о том, что он был «осужден на 4 года условно за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере».

«В особо крупном размере я ничего не приобретал и не хранил. Сейчас к нотариусу пойду, будем заверенную копию делать, буду жаловаться на распространение недостоверной информации», – добавил руководитель.