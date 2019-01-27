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27февраля
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В Благовещенске на кольцевой развязке не разъехались иномарка и рейсовый автобус (видео)

В Благовещенске на кольцевой развязке не разъехались иномарка и рейсовый автобус (видео)
Фото: www.amur.info

В среду, 27 февраля, в Благовещенске столкнулись легковой автомобиль с рейсовым пассажирским автобусом. Машины ехали попутно и столкнулись на кольцевой развязке на улице Калинина, не поделив полосы движения.

Видео: «Сканер»

Как сообщает «Сканер», легковой автомобиль Mitsubishi RVR и рейсовый автобус маршрута № 39 двигались попутно по улице Магистральной – от улицы 50-летия Октября в сторону кольцевой развязки. Автобус, как положено, со своей полосы заезжал на кольцевую развязку. Легковой автомобиль на правой полосе решил не пропускать автобус и нарушил расположение на проезжей части.

В результате столкновения пострадали только автомобили.

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#происшествия #транспорт

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