Польского мотопутешественника, попавшего в ДТП в Благовещенске, бесплатно подстригли

«Я выехал из Польши больше двух лет назад. Я работал, копил деньги на это путешествие. Нахожусь в пути, пока есть средства. Как только деньги кончатся, я поеду домой. В среднем на один день у меня уходит 10 долларов – это на поесть, поспать и на бензин. В России зима сейчас, и денег, конечно, больше вынужден тратить», – рассказал Томаш.

В Благовещенске путешественник находится несколько дней, из Приамурья он должен был уехать раньше, но попал в ДТП. Ремонтировать пострадавший мотоцикл Томашу помогает местный мотоклуб Blagbike MC.

«Байкерская субкультура работает по всему миру. Мне позвонили ребята-мотопутешественники из Москвы, они с Томашем косвенно знают друг друга. Вот они попросили помочь парню. На ДТП у нас выехали члены нашего клуба, чем смогли, тем помогли. Ремонтом его мотоцикла я лично занимался», – поделился президент Blagbike MC Андриян Сивяков.

«Мы положительно относимся к таким путешествиям и таким людям. Им только почет и уважение. Такая смелость рвануть по всему миру, зная, что огромное количество проблем может возникнуть по дороге. Он еще в такие страны ездит – Иран, Пакистан, один на мотоцикле. И человека ничего не останавливает», – добавил благовещенский байкер Анатолий Гамбург.

Сам поляк очень тепло отозвался и о россиянах, и о благовещенцах, рассказав, что в России ему встречаются только отзывчивые люди.

«Я много где был, везде есть свои плюсы и минусы. Про Россию могу сказать, что здесь очень хорошие люди. Они помогают много. И покушать дадут, и ночлег предоставят. В Благовещенске мне и после ДТП помогли, и жилье предоставили. Вот еще подстригли меня бесплатно. Сейчас, как ремонт мотоцикла закончится, я поеду во Владивосток. А потом буду думать, куда направиться», – сказал Томаш.

«Нам позвонили байкеры и спросили, сможем ли мы подстричь парня. Мы сразу согласились. Нам было интересно познакомиться с Томашем, пообщаться, узнать о его приключениях. Он оказался очень открытым человеком, общительным. Подстригли его мы, разумеется, бесплатно, сделали ему модную стрижку. Обменялись с ним телефонами, решили, что если мы окажемся в Польше когда-нибудь, то обязательно созвонимся. А вообще, к нам уже не первый раз заезжают путешественники из других стран, и всех мы всегда рады видеть», – отметили сотрудники барбершопа Максим Намаконов и Виталий Русаков.