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27февраля
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сегодня, 16:36 0

Названа организация, по вине которой без света остались 4 тысячи амурчан

Названа организация, по вине которой без света остались 4 тысячи амурчан
Фото: ru.depositphotos.com

Прокуратура Амурской области провела проверку по информации, размещенной 18 февраля на сайте Амур.инфо. Агентство сообщало, что в этот день из-за аварии без света остались более 4 тысяч человек. Ведомство приняло меры реагирования.

Установлено, что в 09:33 18 февраля произошло отключение на ПС 220 кВ Февральская ВЛ-110 кВ Февральская – Коболдо. Причина – обрыв провода на опоре № 423 при проведении работ по перемещению анкерной опоры № 521 ВЛ-220 кВ Февральская – Рудная экскаватором, принадлежащим ООО «Уралэлектрострой».

В результате обрыва провода была прекращена подача электроэнергии 4 251 потребителю (из них 821 ребенок), которые проживают в 8 населенных пунктах: Коболдо, Ольгинск, Ивановское, Экимчан, Токур, Огоджа, Златоустовск, Стойба. Кроме того, было прекращено электроснабжение 12 котельных, 6 школ, 5 детских садов, 3 больниц и 4 ФАПов.

В 09:49 18 февраля электроснабжение основной части потребителей северной части Селемджинского района восстановили за счет включения СВ-110 на подстанции села Коболдо.

Подключение ООО «Маломырский рудник» и потребителей, проживающих в селе Стойба, было произведено в 11:55 18 февраля. Работа котельной села Стойба не прекращалась: произвели запуск резервного источника питания, пишет прокуратура Амурской области.

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Селемджинского района осуществляется в полном объеме.

Поскольку обрыв провода произошел по вине работников ООО «Уралэлектрострой», прокуратура Селемджинского района внесла представление директору этой организации. Сейчас представление находится на рассмотрении.

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#происшествия #энергетика

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