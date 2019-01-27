Названа организация, по вине которой без света остались 4 тысячи амурчан

Установлено, что в 09:33 18 февраля произошло отключение на ПС 220 кВ Февральская ВЛ-110 кВ Февральская – Коболдо. Причина – обрыв провода на опоре № 423 при проведении работ по перемещению анкерной опоры № 521 ВЛ-220 кВ Февральская – Рудная экскаватором, принадлежащим ООО «Уралэлектрострой».

В результате обрыва провода была прекращена подача электроэнергии 4 251 потребителю (из них 821 ребенок), которые проживают в 8 населенных пунктах: Коболдо, Ольгинск, Ивановское, Экимчан, Токур, Огоджа, Златоустовск, Стойба. Кроме того, было прекращено электроснабжение 12 котельных, 6 школ, 5 детских садов, 3 больниц и 4 ФАПов.

В 09:49 18 февраля электроснабжение основной части потребителей северной части Селемджинского района восстановили за счет включения СВ-110 на подстанции села Коболдо.

Подключение ООО «Маломырский рудник» и потребителей, проживающих в селе Стойба, было произведено в 11:55 18 февраля. Работа котельной села Стойба не прекращалась: произвели запуск резервного источника питания, пишет прокуратура Амурской области.

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Селемджинского района осуществляется в полном объеме.

Поскольку обрыв провода произошел по вине работников ООО «Уралэлектрострой», прокуратура Селемджинского района внесла представление директору этой организации. Сейчас представление находится на рассмотрении.