Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:35 0

Четырехлетний ребенок три дня жил с мертвой бабушкой

Четырехлетний ребенок три дня жил с мертвой бабушкой
Фото: ru.depositphotos.com

В Улан-Удэ четырехлетний мальчик три дня прожил в квартире с трупом бабушки. Женщина была его единственным опекуном.

В садике ребенка хватились на третий день отсутствия. Воспитатели звонили бабушке, но та не отвечала. Тогда работники детского сада обратились в полицию. Правоохранительные органы во взаимодействии с сотрудниками опеки выехали по месту жительства опекуна ребёнка. Дверь долго не открывали, потом приехавшие услышали плач ребенка. Тогда сотрудники полиции выломали дверь. Там они и обнаружили ребенка рядом с трупом бабушки.

Выяснилось, что ребенок провел в квартире с трупом около трех суток. Сейчас мальчик находится в больнице, его состояние стабильное.

Покойная женщина была его единственным опекуном. Причины смерти женщины устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка. Органы опеки нашли других родственников ребенка и помогают им оформить опекунство над мальчиком, сообщает Ариг Ус.

Просмотров всего: 1924

#дети #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Пропавший в Благовещенске мальчик нашелся
Происшествия 8

В Благовещенске пропал 6-летний мальчик
Происшествия 19

В центре Благовещенска под колеса иномарки попала школьница
Происшествия 1

В Благовещенске разыскивают двух сестер, ушедших из дома
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь