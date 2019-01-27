Четырехлетний ребенок три дня жил с мертвой бабушкой

В Улан-Удэ четырехлетний мальчик три дня прожил в квартире с трупом бабушки. Женщина была его единственным опекуном.

В садике ребенка хватились на третий день отсутствия. Воспитатели звонили бабушке, но та не отвечала. Тогда работники детского сада обратились в полицию. Правоохранительные органы во взаимодействии с сотрудниками опеки выехали по месту жительства опекуна ребёнка. Дверь долго не открывали, потом приехавшие услышали плач ребенка. Тогда сотрудники полиции выломали дверь. Там они и обнаружили ребенка рядом с трупом бабушки.

Выяснилось, что ребенок провел в квартире с трупом около трех суток. Сейчас мальчик находится в больнице, его состояние стабильное.

Покойная женщина была его единственным опекуном. Причины смерти женщины устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка. Органы опеки нашли других родственников ребенка и помогают им оформить опекунство над мальчиком, сообщает Ариг Ус.