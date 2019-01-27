Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:21 2

Лучшие чтецы амурских школ поедут в «Артек»

Лучшие чтецы амурских школ поедут в «Артек»
Фото: фонд "Живая классика"

В Амурской области стартовал второй – школьный – этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Победители в классах соревнуются за звание лучшего чтеца школы. В итоге самые лучшие получат путевку в знаменитый лагерь «Артек».

Победители школьного этапа продолжат соревнования на муниципальном уровне, а те, кто покажет лучший результат на муниципальных этапах примут участие в региональном финале. Региональный финал – это и соревнования за звание лучшего чтеца области, и возможность получить путевку в МДЦ «Артек», где проходят всероссийские отборочные этапы «Живой классики».

«Впервые я приняла участие в конкурсе в 2014 году, – рассказывает победительница областного этапа "Живой классики" Елизавета Недяк. – Тогда я читала рассказ Драгунского "Все тайное становится явным" и заняла второе место в школьном этапе. Поучаствовать в конкурсе мне предложила моя преподавательница по русскому языку и литературе. В прошлом году я дошла до всероссийского этапа конкурса. Немного сложно себя оценивать, ведь я никогда не занималась специально актерским мастерством, но всё же своим преимуществом считаю умение чувствовать текст. Я выступаю на сцене не первый год, всегда смотрю на выступления других ребят и анализирую свои ошибки. В этом году я вновь принимаю участие в конкурсе. В школьном этапе заняла первое место, посмотрим, что будет дальше».

В 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба фонда «Живая классика».

Просмотров всего: 331

#конкурсы

распечатать


Спорт 72

В Благовещенске выбрали лучших культуристов Дальнего Востока: Амур.инфо публикует имена победителей
Культура 11

В первом туре первого конкурса «Голос без правил» участники пели хиты 80-х
Культура 26

Нобелевскую премию по литературе получила Светлана Алексиевич
Культура

В Белогорске выберут принцессу цирка

8 октября 2015, 15:32
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Просто Дима

    Просто Дима
    1 час назад

    неужели наших школьников куда-то отправили отдыхать?

  • Дмитрий Новый

    Дмитрий Новый
    24 минуты назад

    Вообще то, давно уже множество одаренных школьников ездят на разные развлекухи и в лагеря

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь