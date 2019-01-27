Лучшие чтецы амурских школ поедут в «Артек»

Фото: фонд "Живая классика"

В Амурской области стартовал второй – школьный – этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Победители в классах соревнуются за звание лучшего чтеца школы. В итоге самые лучшие получат путевку в знаменитый лагерь «Артек».

Победители школьного этапа продолжат соревнования на муниципальном уровне, а те, кто покажет лучший результат на муниципальных этапах примут участие в региональном финале. Региональный финал – это и соревнования за звание лучшего чтеца области, и возможность получить путевку в МДЦ «Артек», где проходят всероссийские отборочные этапы «Живой классики».

«Впервые я приняла участие в конкурсе в 2014 году, – рассказывает победительница областного этапа "Живой классики" Елизавета Недяк. – Тогда я читала рассказ Драгунского "Все тайное становится явным" и заняла второе место в школьном этапе. Поучаствовать в конкурсе мне предложила моя преподавательница по русскому языку и литературе. В прошлом году я дошла до всероссийского этапа конкурса. Немного сложно себя оценивать, ведь я никогда не занималась специально актерским мастерством, но всё же своим преимуществом считаю умение чувствовать текст. Я выступаю на сцене не первый год, всегда смотрю на выступления других ребят и анализирую свои ошибки. В этом году я вновь принимаю участие в конкурсе. В школьном этапе заняла первое место, посмотрим, что будет дальше».

В 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба фонда «Живая классика».