В амурском селе выявлена вспышка бруцеллеза

В селе Привольное Михайловского района Амурской области выявлена вспышка бруцеллеза. Заболевание выявлено у 43 коров из 106. Больных животных придется отправить на убой. Молоко остальных коров можно использовать только после обеззараживания.

«С августа прошлого года у нас стали скидывать коровы – рождались недоношенные телята. Мы обратились в ветстанцию Михайловского района, в Роспотребнадзор. Ветеринар брала кровь и абортплод. За полгода ничего не сделали. Нас везде отфутболивали», – говорит жительница села. По ее словам, поголовье скота нужно уничтожать.

В среду, 27 февраля, в Привольном состоялся сход местных жителей, на котором присутствовал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

«Специалисты управления провели в Привольном сход граждан. Людям объяснили, какие мероприятия будут проведены в связи со вспышкой бруцеллеза, зачем нужны повторные обследования каждого животного и ограничения в хозяйствах. У управления большой опыт борьбы с данным заболеванием, есть все необходимые средства», – отметил Сергей Владимирович.

По информации управления, положительную реакцию на заболевание дали 43 коровы из 11 лично-подсобных хозяйств (ЛПХ) населенного пункта. В ближайшее время специалисты амурского управления ветеринарии возьмут анализы и у всех других сельскохозяйственных животных, а также собак и кошек. Коров с отрицательным результатом на бруцеллез повторно проверят через месяц.

В настоящее время решается вопрос о введении ограничительных мероприятий в проблемных ЛПХ. По факту вспышки бруцеллеза в 11 хозяйствах проводится эпизоотическое расследование. Всего в Привольном содержится 106 коров без учета молодняка.

Как сообщает управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области, в настоящий момент угрозы распространения бруцеллеза нет. Животных с положительной реакцией на заболевание отправят на убой. «К сожалению, в данном случае лечение больных животных невозможно – бруцеллез легко передается как при контакте, так и при употреблении молока от больных животных», – отмечают специалисты ведомства.

Полученное в хозяйствах молоко разрешено использовать только для личных нужд, и только после обеззараживания. Проводятся все необходимые, в том числе дезинфекционные мероприятия.