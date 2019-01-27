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27февраля
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сегодня, 15:45 1

Амурчане обсуждают видео, в котором велосипедист провалился под лед

Амурчане обсуждают видео, в котором велосипедист провалился под лед
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик mreporter_blg 27 февраля опубликовал видео, которое вызвало живой интерес у амурчан. Публикация сопровождается геотегом Blagoveshchensk. Ролик запечатлел происшествие, которое случилось с велосипедистом.

Как видно на видео, мужчина катается на двухколеснике по льду некоего водоема. «Вот сейчас будет смешно, если воткнешься!» – говорит другой мужчина, находящийся за кадром. Так и происходит: возле берега лед под велосипедистом ломается, и он падает в воду. Пострадал ли при этом водитель двухколесника, непонятно.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

mreporter_blg отмечает, что так «потихоньку открывают велосезон» участники одного из велоклубов Благовещенска. Однако сам клуб опроверг эту информацию в Инстаграме: «Это не мы. У нас все нормальные в клубе». О том, что на видео – не участник клуба, ИА «Амур.инфо» сообщили и в самой организации.

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#интернет #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Сергей Ткачев

    Сергей Ткачев
    10 минут назад

    Я смеялся от души!!!

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