Амурчане обсуждают видео, в котором велосипедист провалился под лед

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик mreporter_blg 27 февраля опубликовал видео, которое вызвало живой интерес у амурчан. Публикация сопровождается геотегом Blagoveshchensk. Ролик запечатлел происшествие, которое случилось с велосипедистом.

Как видно на видео, мужчина катается на двухколеснике по льду некоего водоема. «Вот сейчас будет смешно, если воткнешься!» – говорит другой мужчина, находящийся за кадром. Так и происходит: возле берега лед под велосипедистом ломается, и он падает в воду. Пострадал ли при этом водитель двухколесника, непонятно.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

mreporter_blg отмечает, что так «потихоньку открывают велосезон» участники одного из велоклубов Благовещенска. Однако сам клуб опроверг эту информацию в Инстаграме: «Это не мы. У нас все нормальные в клубе». О том, что на видео – не участник клуба, ИА «Амур.инфо» сообщили и в самой организации.