Младенец тяжело заболел после того, как его обняли

Грудной ребенок заразился тяжелой болезнью в результате объятия с другом семьи. Выздоровел он полностью только к трем годам.

В Австралии женщина Меган Кокберн (Megan Cockburn) родила вторую дочку по имени Лайла (Lyla). В гости к родившей пришли друзья и несколько членов семьи. Они хотели взглянуть на новорожденную девочку, которой на тот момент было всего 2,5 недели.

Во время визитов Кокберн заметила, что один из гостей, обнявший Лайлу, простужен. «У меня не хватило смелости отказать [обнять ребенка]. Я опасалась обидеть или подвергнуться критике за то, что зря беспокоюсь. Я хотела как лучше, но вышло наоборот», – поделилась мама девочки.

После того как друг семьи перестал обнимать ребенка, девочке стало плохо. В течение двух дней Лайла не ела, постоянно спала, а нос ее был заложен. Девочку с матерью положили в больницу, где она провела пять дней без видимых признаков на выздоровление. Ребенка пытались лечить, но ничего не помогало.

«Иногда у нее скапливалось так много слизи в дыхательных путях, что она сильно кашляла. Без посторонней помощи она синела и задыхалась», – рассказала Кокберн. Здоровье ребенка окончательно пришло в норму только в возрасте трех лет. После выписки из больницы, женщина обратилась ко всем матерям и попросила думать в первую очередь о ребенке, а не о чувствах друзей и родственников, сообщает «Лента.ру».