Выплаты родителям детей-инвалидов планируют поднять в два раза

В послании Федеральному собранию президент России предложил повысить пособие семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Всего в Приамурье 3 030 детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы, в связи с уходом за которыми установлена ежемесячная выплата. Сумма пособий поднимется до 12 000-14 000 рублей.

Право на назначение компенсационной выплаты по уходу имеют неработающие родители, усыновители, опекуны и попечители детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Ежемесячная компенсация выплачивается вместе с пенсией ребенка-инвалида на время ухода за ним, в Амурской области сумма составляет 6 600 рублей, в районах с повышенными коэффициентами 1,3 и 1,4 – 7 150 и 7 700 рублей. С учетом предложений президента базовую сумму планируется увеличить в два раза – до 10 000 рублей. В Приамурье же с учетом районных коэффициентов компенсация составит 12 000, 13 000 и 14 000 рублей. Период засчитывается ухаживающему в страховой стаж по 1,8 балла за каждый год.

Также детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы выплачивается социальная пенсия, на 1 января 2019 года ее базовая сумма составляет 12 432 рублей 44 копейки. При этом в зависимости от района проживания к пенсии устанавливается соответствующий районный коэффициент. Так, на территории области такие пенсии выплачиваются в сумме 14 918 рублей 93 копейки (районный коэффициент 1,2), 16 162 рубля 17 копеек (1,3) и 17 405 рублей 42 копейки (1,4).

К пенсии платится и ежемесячная денежная выплата по инвалидности, сумма с учетом монетизированных льгот составляет для детей-инвалидов 2 701 рубль 62 копейки, для инвалидов с детства первой группы – 3 782 рубля 94 копейки.

Таким образом, общий размер социального обеспечения ребенка-инвалида может варьироваться с 29 620 рублей 55 копеек (в случае проживания ребенка-инвалида в центральных и южных районах области) до 35 188 рублей 36 копеек (если уход осуществляется за инвалидом с детства первой группы в северном районе).

Для оформления компенсационной выплаты человеку, осуществляющему уход, необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства лично, либо направить заявление и документы почтой. Подать заявление можно и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Необходимо предоставить следующие документы: справка (сведения) службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении им пособия по безработице; документы, подтверждающие факт прекращения работы и (или) иной деятельности, лица, осуществляющего уход; документы, подтверждающие, что лицо, осуществляющее уход, является родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства первой группы.

В качестве документа, подтверждающего, что человек, осуществляющий уход, является родителем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства первой группы, принимается свидетельство о рождении. В качестве документа, подтверждающего усыновление, принимается свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении. В качестве документов, подтверждающих установление опеки (попечительства), принимаются удостоверения, решения и другие документы, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством РФ об опеке и попечительстве.

Ежемесячная выплата назначается с месяца обращения.

Если же ухаживающий человек устраивается на работу, оформляет пенсию или становится получателем пособия по безработице, он обязан в течение пяти дней сообщить об этом в территориальный орган ПФР. Иначе образуются переплаты денежных средств, и эти суммы придется полностью возместить Пенсионному фонду.