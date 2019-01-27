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сегодня, 15:16 4

В Приамурье собираются материально поддерживать все многодетные семьи

В Приамурье собираются материально поддерживать все многодетные семьи
Фото: www.amurobl.ru

В Амурской области многодетные семьи получают поддержку из областного бюджета только в том случае, если среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. Губернатор Василий Орлов заявил, что оказывать меры поддержки нужно всем многодетным семьям, которых в области около девяти тысяч.

Обсуждение соцподдержки прошло на заседании областного правительства.

«В послании президента прозвучало очень много интересных вещей, связанных, в частности, с поддержкой многодетных семей. Большое количество обращений граждан к нам поступает как раз от многодетных семей, а областное законодательство в части их поддержки, на мой взгляд, несовершенно. Это и наш закон о мерах их поддержки: семьи, где трое и более детей, получают поддержку из регионального бюджета лишь в том случае, если среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Если эта сумма выше даже на несколько рублей, поддержку семьи не получают. На мой взгляд, это несправедливо, от такого ограничения необходимо уйти и оказывать меры господдержки всем многодетным семьям. Более того: если в многодетной семье есть инвалид, не достигший 23 лет, он может учитываться в семье как ребенок-инвалид», – подчеркнул Василий Орлов.

По его словам, в Приамурье проживает девять тысяч многодетных семей. Губернатор отметил, что бюджет области сможет оказывать такую поддержку, и призвал социальный блок правительства поработать в этом направлении. В первую очередь необходимо рассчитать требующиеся объемы финансирования, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #соцзащита

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    брехняя

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Ну-ну

    У меня трое детей и попробуй получить эту самую поддержку-если у меня жена ИП-все, ничего не получишь

    Или должен показывать отсутсвие дохода(занижать налогооблагаемую базу-то есть идти на нарушение закона)

    При этом как то попробовал собрать все необходимые для получения льгот на лекарства документы-пока собрали их-цены на лекарства увеличились

    детский садик ходили трое-получали возврат какие то копейки-одна пошла в школу-все-перестали платить

    у нас что детей меньше стало?

  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    1 час назад

    У моей подруги 6 детей. Так она на всех получает всего 2100....так что брехня все эти их бла-бла-бла...

  • Дмитрий Новый

    Дмитрий Новый
    27 минут назад

    Хорошие новости, не забыли про многодетных, только странно после 23х лет инвалидность проходит? Человек излечивается, можно не платить ему?

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