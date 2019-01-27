В Приамурье собираются материально поддерживать все многодетные семьи

В Амурской области многодетные семьи получают поддержку из областного бюджета только в том случае, если среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. Губернатор Василий Орлов заявил, что оказывать меры поддержки нужно всем многодетным семьям, которых в области около девяти тысяч.

Обсуждение соцподдержки прошло на заседании областного правительства.

«В послании президента прозвучало очень много интересных вещей, связанных, в частности, с поддержкой многодетных семей. Большое количество обращений граждан к нам поступает как раз от многодетных семей, а областное законодательство в части их поддержки, на мой взгляд, несовершенно. Это и наш закон о мерах их поддержки: семьи, где трое и более детей, получают поддержку из регионального бюджета лишь в том случае, если среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Если эта сумма выше даже на несколько рублей, поддержку семьи не получают. На мой взгляд, это несправедливо, от такого ограничения необходимо уйти и оказывать меры господдержки всем многодетным семьям. Более того: если в многодетной семье есть инвалид, не достигший 23 лет, он может учитываться в семье как ребенок-инвалид», – подчеркнул Василий Орлов.

По его словам, в Приамурье проживает девять тысяч многодетных семей. Губернатор отметил, что бюджет области сможет оказывать такую поддержку, и призвал социальный блок правительства поработать в этом направлении. В первую очередь необходимо рассчитать требующиеся объемы финансирования, сообщает пресс-служба областного правительства.