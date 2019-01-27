В САРовской высотке произошел пожар

Фото: пресс-служба МЧС

В Благовещенске в одном из подъездов 22-этажки на Краснофлотской начался пожар. Сообщение о задымлении на пункт пожарной связи поступило в 11:25. Так как дом многоэтажный, были направлены четыре боевых расчета пожарных с двумя автолестницами и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ – всего 19 человек и 7 единиц техники.

«Оперативно прибывшим боевым расчетам к жилому дому по улице Краснофлотской проехать на спецавтомобилях к месту возгорания не представлялось возможным. Придомовая территория была заставлена личными машинами жильцов. Лишь спустя несколько минут спецтранспорту открыли другие ворота для проезда, а это в условиях пожара – потерянное время. Произойди пожар ночью или в квартире, потерянные минуты кому-то могли стоить жизни», – рассказал врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Константин Рыбалко.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, в одном из подъездов высотки загорелся мусор в мусоропроводе на первом этаже. Пожарные быстро потушили огонь. На месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности по городу Благовещенску. Специалистам предстоит установить причину пожара и найти виновного.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Вероятно, кто-то с верхних этажей бросил не затушенный окурок или горящую бумагу в мусоропровод.