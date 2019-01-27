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27февраля
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сегодня, 14:37 4

В САРовской высотке произошел пожар

В САРовской высотке произошел пожар
Фото: пресс-служба МЧС

В Благовещенске в одном из подъездов 22-этажки на Краснофлотской начался пожар. Сообщение о задымлении на пункт пожарной связи поступило в 11:25. Так как дом многоэтажный, были направлены четыре боевых расчета пожарных с двумя автолестницами и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ – всего 19 человек и 7 единиц техники.

«Оперативно прибывшим боевым расчетам к жилому дому по улице Краснофлотской проехать на спецавтомобилях к месту возгорания не представлялось возможным. Придомовая территория была заставлена личными машинами жильцов. Лишь спустя несколько минут спецтранспорту открыли другие ворота для проезда, а это в условиях пожара – потерянное время. Произойди пожар ночью или в квартире, потерянные минуты кому-то могли стоить жизни», – рассказал врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Константин Рыбалко.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, в одном из подъездов высотки загорелся мусор в мусоропроводе на первом этаже. Пожарные быстро потушили огонь. На месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности по городу Благовещенску. Специалистам предстоит установить причину пожара и найти виновного.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Вероятно, кто-то с верхних этажей бросил не затушенный окурок или горящую бумагу в мусоропровод.

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#МЧС #пожары #происшествия #культура

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Комментарии
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  • 24hoursparty

    24hoursparty
    16 минут назад



    в одном из подъездов высотки загорелся мусор в мусоропроводе на первом этаже.



    всё враки.

    мусоропроводы должны быть оснащены автоматической (закольцованной) системой тушения пажара сплинклерами.

    так что ... а её вообще монтировали?

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    10 минут назад



    проехать на спецавтомобилях к месту возгорания не представлялось возможным.



    А круговой/сквозной проезд для пожарных машин уже не в моде? я просто не успеваю за новыми вееньями в части Пожарной безопасности следить.

    Вижу только очень много дворов. в которых отмороженные по самое нихачу жители загородили свои дворы стальными заборами с кодовыми замками-дверями.

    Правда в случае пожара чё делать будут - неизвестно.

    Да и МЧС судя по всему на это дело - плевать, раз не штрафуют.

  • Obuvatel

    Obuvatel
    2 минуты назад

    Плюс самовольно устроенные кладовые на лестничных клетках - бомба замедленного действия

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 минута назад

    ООО как, только тут прописали недавно, что дом был построен с нарушением технологий итд и тп..

    как вдруг организовали показательный пожарчик

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