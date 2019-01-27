«Семья и дети» – жизненные ценности 18-летнего белогорца, признавшегося в избиении малыша

Страницу в социальной сети отыскали журналисты Life.ru. «Парень, который сам выглядит как ребенок, предположительно, жестоко избивал своего пасынка в течение трех дней. В соцсетях Владимир Г. показывал себя "любящим родителем", выкладывая милые фото с мальчиком», – пишет издание.

Последний визит в аккаунт Владимира был в среду, 27 февраля, в 9:55. «Я ни на секунду не жалею, что поступил плохо с некоторыми людьми. Была бы возможность – я бы вернулся назад и поступил с ними еще хуже», – гласит статус владельца страницы.

Последний пост датирован 10 февраля – Владимир поделился анекдотом. «Стена» заполнена цитатами: «Я всегда хотел отвечать людям добром... Но жизнь научила меня отвечать взаимностью», «За Друга - рвать... За Девушку - бить... За Брата - стрелять... За Мать и Отца - казнить…», «Пусть они кайфуют за деньги родителей, а мы поднимемся чуть позже, зато сами», «Не предадут, не кинут, не подставят... И за обиду вам не отомстят, никак... В беде не бросят, умирать вас не оставят... Любить учитесь, люди, у СОБАК...» (стиль и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.).

У Владимира 159 фотографий, среди которых чаще всего попадаются однообразные селфи, на которых юноша демонстрирует обновленный цвет волос.

С осени 2018 года стали появляться фото с грудничком на руках, которые Владимир подписывал сердечками и смайликами с поцелуйчиками. Фото с матерью малыша парень подписал: «Люблю тебя, малышка моя», также сопроводив текст смайликами.

Комментарии к фотографиям закрыты. Только под одним снимком, на котором молодой человек запечатлен с ребенком на руках, есть комментарии. «Справился с малышом?! Надеюсь, что на зоне твои волосы будут не в краске, а в крови!» – это один из самых мягких комментариев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 февраля в Белогорскую больницу доставили жестоко избитого годовалого малыша. Был задержан сожитель матери ребенка, который признался в том, что это он бил малыша в целях воспитания. После стало известно, что избиение длилось несколько дней, медиков вызвали только после того, как ребенок оказался в глубокой коме. Спустя несколько дней его перевезли в областную больницу, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии.

По факту избиения ребенка расследуется уголовное дело. Свою проверку проводит и прокуратура. Тем временем в отношении 17-летней матери ребенка и ее опекуна составлены административные материалы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».