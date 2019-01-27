В амурской колонии, где сидел Цеповяз, установят «глушилки»

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В исправительной колонии № 3 в Амурской области установят оборудование для подавления телефонного сигнала. Такое решение принял суд по ходатайству прокуратуры. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в интервью на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Как пишет ИА REGNUM, по словам Куренного, позицию представителей прокуратуры, выступающих за установку так называемых глушилок телефонного сигнала, полностью поддержал суд.

В исправительной колонии № 3 отбывал наказание Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу банды Цапков. В начале февраля сообщалось, что Цеповяз переведен в СИЗО Хабаровска.

В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз позирует в колонии с мобильным телефоном и едой не из тюремного меню. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Постепенно появились новые подробности жизни Цеповяза в колонии – эти сведения распространяет некий Сергей Перин.

25 февраля Амур.инфо сообщало, что начальник колонии, где сидел Цеповяз, ушел в отпуск с последующим увольнением.