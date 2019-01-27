Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:12 0

Тепло и снежно: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля

Тепло и снежно: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля
Фото: Амур.инфо

28 февраля в Амурской области ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые осадки: ночью – снег, днем – мокрый снег. Ночью в отдельных районах опустится туман.

Северный, северо-восточный ветер разгонится до 5, с усилением до 11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 19...24, в снеге – минус 9...14. Днем будет минус 3 ... плюс 2, по востоку в осадках – 7...12 градусов ниже нуля.

В Благовещенске будет переменно облачно, во второй половине ночи пройдет слабый снег. Днем ожидаются слабые осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер с севера ночью подует с силой 3-8, днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 8...10 ниже нуля, днем – 1...3 выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 252

#погода

распечатать


В России и мире

Ущерб российских аграриев из-за холодного лета исчисляется миллиардами
Общество

Дожди идут на убыль: прогноз погоды в Амурской области на 14 июля
Общество 1

Дожди продолжатся: прогноз погоды в Амурской области на 14 июля
Общество

Прекрасна в июле гроза: прогноз погоды в Амурской области на 13 июля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь