Тепло и снежно: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля

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28 февраля в Амурской области ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые осадки: ночью – снег, днем – мокрый снег. Ночью в отдельных районах опустится туман.

Северный, северо-восточный ветер разгонится до 5, с усилением до 11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 19...24, в снеге – минус 9...14. Днем будет минус 3 ... плюс 2, по востоку в осадках – 7...12 градусов ниже нуля.

В Благовещенске будет переменно облачно, во второй половине ночи пройдет слабый снег. Днем ожидаются слабые осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер с севера ночью подует с силой 3-8, днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 8...10 ниже нуля, днем – 1...3 выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.