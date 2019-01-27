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27февраля
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По Свободному проехал полыхающий грузовик (видео)

По Свободному проехал полыхающий грузовик (видео)
Фото: кадр видео

Утром 27 февраля в Свободном горел грузовой автомобиль. Происшествие попало на видео. Судя по кадрам, полыхающая машина проехала по улице. Как сообщил «Сканеру» очевидец, водитель грузовика отвез его подальше от людей и домов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, когда на место прибыли пожарные, будка машины горела открытым пламенем. В течение 5 минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара будка авто повреждена по всей площади.

Очевидец отметил, что люди не пострадали. Вероятно, возгорание вызвала печь-буржуйка.

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#пожары #происшествия #Свободный #транспорт

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