По Свободному проехал полыхающий грузовик (видео)

Фото: кадр видео

Утром 27 февраля в Свободном горел грузовой автомобиль. Происшествие попало на видео. Судя по кадрам, полыхающая машина проехала по улице. Как сообщил «Сканеру» очевидец, водитель грузовика отвез его подальше от людей и домов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, когда на место прибыли пожарные, будка машины горела открытым пламенем. В течение 5 минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара будка авто повреждена по всей площади.

Очевидец отметил, что люди не пострадали. Вероятно, возгорание вызвала печь-буржуйка.