В Приамурье дороги к дальневосточным гектарам планируют строить в 2020 году

В Благовещенске состоялось очередное заседание правительства Амурской области. На нем обсуждали реализацию программы «Дальневосточный гектар» на территории региона.

В рамках программы уже предоставлено 5 839 земельных участков общей площадью 6,5 тысячи гектаров. На стадии заключения – еще 154 договора безвозмездного пользования. Во время реализации третьего этапа программы количество отказов было сокращено до 2,5 %.

В целях освоения дальневосточных гектаров правительством области оказываются меры государственной поддержки. Самые востребованные у граждан – это получение грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, получение квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, за два года действия программы 21 получатель дальневосточного гектара стал обладателем грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, общий объем поддержки составил 55,8 миллиона рублей. На 2019 год запланировано порядка 73 миллионов рублей на предоставление грантов. 9 получателей дальневосточного гектара получили квоты на заготовку древесины для строительства жилых домов.

Продолжается работа по обеспечению необходимой транспортной инфраструктурой мест с наибольшей концентрацией компактно расположенных земельных участков. Определены три территории: село Новопетровка Благовещенского района, село Марково Благовещенского района, село Ивановка Ивановского района. Разрабатывается проектно-сметная документация. Строительство дорог запланировано на 2020 год. Обеспечение предоставленных участков электричеством осуществляется энергосберегающими организациями по заявкам граждан. Удовлетворены 243 заявки (95 %).

Однако, как отметил министр имущественных отношений региона Сергей Олиферов, имеются и определенные сложности, связанные с освоением амурчанами земли.

«Из предоставленных 5 839 участков только 3 487 граждан (59,7 %) определились с видом разрешенного использования земельного участка. Согласно закону, гражданин обязан в течение года выбрать вид разрешенного использования. Начиная со второго полугодия 2019 года у получателей дальневосточных гектаров возникает обязанность по предоставлению в уполномоченный орган декларации об использовании полученных земельных участков», – рассказал министр.

Так, отсутствие вида разрешенного использования не позволит гражданину подтвердить целевое использование и, как следствие, представить декларацию. А непредоставление декларации – это уже основание для проведения органами государственного земельного надзора внеплановой проверки и привлечения нарушителей к административной ответственности.

Министерством органам местного самоуправления было поручено провести информационную работу с гражданами по выбору вида разрешенного использования. Такая работа проводится, но многие гектарополучатели пока не торопятся принимать решение.