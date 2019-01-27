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сегодня, 13:29 16

За бесплатную эпидуральную анестезию амурский врач взял с роженицы 7 тысяч

За бесплатную эпидуральную анестезию амурский врач взял с роженицы 7 тысяч
Фото: ru.depositphotos.com

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении врача Амурской областной больницы. Дело было возбуждено по статье «Хищение чужого имущества путем обмана». Доктор взял с роженицы 7 тысяч рублей за проведение бесплатной процедуры.

По данным Благовещенского городского суда, в октябре 2017 года врач находился в родильном зале областного перинатального центра. Зная, что обезболивание было положено роженице бесплатно, он предложил женщине заплатить за проведение эпидуральной анестезии 7 тысяч рублей. Врач уточнил, что придет за деньгами в палату.

При этом анестезиолог-реаниматолог обезболил женщину препаратом, стоящим на балансе Амурской областной больницы. Пациентка перинатального центра после родов в палате передала доктору 5 тысяч рублей наличными. И 2 тысячи ему на карту перечислил супруг роженицы.

Дело расследовалось по статье «Хищение чужого имущества путем обмана». Однако старший следователь МО МВД России «Благовещенский» обратилась в Благовещенский горсуд с ходатайством о прекращении дела в отношении врача: ущерб роженице он возместил в полном объеме.

В результате суд постановил прекратить уголовное дело. Врачу назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    Вот так новость-то)) все бы больше удивились, если б новость была о том, что врач не взял денег за эпилуралку )

  • Мерлин

    Мерлин
    1 час назад

    Я рожала и платила. Ни кто бесплатно эпидуралку не делает.

  • Мерлин

    Мерлин
    1 час назад

    Попробуй не заплати, будут следом ходить и напоминать, сколько должна

  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    А Хфамелия героя?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Со всех берут за эпидуралку, хотя по закону пациент имеет право на обезболивание бесплатно. Но ты же иди ещё докажи что брали, а будешь права качать, так физраствор вколят, скажут, обезболивающее и мы не знаем почему вас оно не берет, но вот у меня есть "американский" препарат, он намного эффективнее и тыды.

  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    Мерлин

    Я рожала и платила. Ни кто бесплатно эпидуралку не делает.



    делают. Сейчас, особенно в перинаталке, многое меняется. За роды надо башлять - уже не догма. В городском еще хватает бедлама, по рассказам, а в перинатальном не так. Супруга рожала не так давно. Долгие роды, делали эпидуралку. Бесплатно. Свои моменты были, но в общем и целом норм. Ну и ни намека на вымогательство.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    гедонист

    А Хфамелия героя?



    Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство старшего следователя СО МО МВД России «Благовещенский» о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Савенко С.А., не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину).

  • Мира

    Мира
    47 минут назад

    Сейчас Савенко С.А. будет приплачивать роженицам за наркоз:)

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    43 минуты назад

    Стыдоба на самом деле. Позор, моральное падение гр-на Савенко.

  • alex 3

    alex 3
    40 минут назад

    Коррупция!

  • nerro

    nerro
    38 минут назад

    Просят деньги - надо дать, а потом отсудить :)

    Тогда перестанут просить.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    34 минуты назад

    GorojankaСо всех берут за эпидуралку, хотя по закону пациент имеет право на обезболивание бесплатно. Но ты же иди ещё докажи что брали, а будешь права качать, так физраствор вколят, скажут, обезболивающее и мы не знаем почему вас оно не берет, но вот у меня есть "американский" препарат, он намного эффективнее и тыды.


    По показаниям — имеет право. У всех есть показания? Нет.

  • alex 3

    alex 3
    26 минут назад

    nerroПросят деньги - надо дать, а потом отсудить :)

    Тогда перестанут просить.


    Я вот думаю, какова причина того , что она на него написала заяву? Скорее всего, этот врач не только взял деньги, но ещё и имел личный конфликт с потерпевшей, а проще - нахамил ей. Ну если ты дерёшь, деньги с людей, то имей совесть себя по человечески вести, но там видимо совсем пациенток за людей не считают, короче уху ели . Впрочем это только догадки.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    12 минут назад

    ЛиСа
    GorojankaСо всех берут за эпидуралку, хотя по закону пациент имеет право на обезболивание бесплатно. Но ты же иди ещё докажи что брали, а будешь права качать, так физраствор вколят, скажут, обезболивающее и мы не знаем почему вас оно не берет, но вот у меня есть "американский" препарат, он намного эффективнее и тыды.


    По показаниям — имеет право. У всех есть показания? Нет.


    Боль является показанием.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    11 минут назад

    Gorojanka
    ЛиСа
    GorojankaСо всех берут за эпидуралку, хотя по закону пациент имеет право на обезболивание бесплатно. Но ты же иди ещё докажи что брали, а будешь права качать, так физраствор вколят, скажут, обезболивающее и мы не знаем почему вас оно не берет, но вот у меня есть "американский" препарат, он намного эффективнее и тыды.


    По показаниям — имеет право. У всех есть показания? Нет.


    Боль является показанием.


    Ссылку на протокол, пожалуйста.)

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 минута назад

    ЛиСа
    Gorojanka
    ЛиСа
    GorojankaСо всех берут за эпидуралку, хотя по закону пациент имеет право на обезболивание бесплатно. Но ты же иди ещё докажи что брали, а будешь права качать, так физраствор вколят, скажут, обезболивающее и мы не знаем почему вас оно не берет, но вот у меня есть "американский" препарат, он намного эффективнее и тыды.


    По показаниям — имеет право. У всех есть показания? Нет.


    Боль является показанием.


    Ссылку на протокол, пожалуйста.)


    Протокол? Я не ГИБДД, у меня протоколов нет.

    Право больного на обезболивание гарантировано п.4 ст.19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

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