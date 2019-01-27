За бесплатную эпидуральную анестезию амурский врач взял с роженицы 7 тысяч

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении врача Амурской областной больницы. Дело было возбуждено по статье «Хищение чужого имущества путем обмана». Доктор взял с роженицы 7 тысяч рублей за проведение бесплатной процедуры.

По данным Благовещенского городского суда, в октябре 2017 года врач находился в родильном зале областного перинатального центра. Зная, что обезболивание было положено роженице бесплатно, он предложил женщине заплатить за проведение эпидуральной анестезии 7 тысяч рублей. Врач уточнил, что придет за деньгами в палату.

При этом анестезиолог-реаниматолог обезболил женщину препаратом, стоящим на балансе Амурской областной больницы. Пациентка перинатального центра после родов в палате передала доктору 5 тысяч рублей наличными. И 2 тысячи ему на карту перечислил супруг роженицы.

Дело расследовалось по статье «Хищение чужого имущества путем обмана». Однако старший следователь МО МВД России «Благовещенский» обратилась в Благовещенский горсуд с ходатайством о прекращении дела в отношении врача: ущерб роженице он возместил в полном объеме.

В результате суд постановил прекратить уголовное дело. Врачу назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.