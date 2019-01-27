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27февраля
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сегодня, 12:53 1

Амурчанка, с ножом охотившаяся на сожителя, отправится под суд

Амурчанка, с ножом охотившаяся на сожителя, отправится под суд
Фото: www.amur.info

Прокурор Октябрьского района Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жительницы села Екатеринославка. Женщину будут судить за покушение на убийство сожителя. Она била его сковородкой и ножом.

Как установило следствие, вечером 10 сентября 2018 года амурчанка ударила своего мужчину сковородой по голове. Жертва сопротивлялась, но женщина проявила настойчивость: несколько раз ударила сожителя ножом, в том числе в живот.

Мужчина выбежал из дома на веранду и стал держать дверь, чтобы сожительница до него не добралась. Но она, как сообщает прокуратура Амурской области, «продолжала наносить удары ножом через дверной проем».

В ходе предварительного следствия действия женщины квалифицировали по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, то есть совершение умышленных действий, непосредственно направленных на умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».

За совершение преступления суд может назначить амурчанке наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

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#закон #криминал #суды

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Комментарии
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  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    бытовуха достала. больше хороших новостей хочется. добрых и человечных

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