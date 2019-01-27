Мэр Тынды: слухи о кадровых чистках в городе – преувеличение

Фото: пресс-служба администрации Тынды

26 февраля в Инстаграме тындинский паблик tynda_28rus обнародовал информацию об одиночных пикетах горожан, недовольных увольнением нескольких руководителей предприятий. Среди уволенных: директор тындинской гимназии № 2 Людмила Фирсова, директор городской типографии Илья Игнатов и директор МУП «Горэлектротеплосеть» Евгений Плотников.

Ситуацию прокомментировала мэр Тынды Марина Михайлова: «Слухи про массовые зачистки слишком преувеличены. Действительно, уволена директор второй гимназии. Решение принято руководителем управлением образования. Это, в первую очередь, связано с уголовными делами. К сожалению, образование – одна из самых коррумпированных систем в городе. Думаю, что те два уголовных дела в образовании, что сейчас обнародованы, не последние. На сегодняшний момент проводятся проверки в двух муниципальных унитарных предприятиях, выявлены серьёзные нарушения, материалы проверок будут переданы в правоохранительные органы.

Настоящих пикетов не было. Люди вышли в масках, с плакатами, сфотографировались и тут же ушли. Можно назвать это организованной фотосессией. Если бывший руководитель гимназии считает, что ее увольнение несправедливо, пусть обращается в суд либо в прокуратуру. Притом, что, учитывая возраст и былые заслуги этой женщины, её уволили без скандала, по невиновной статье, выплатили крупное выходное пособие. То есть расстались, в принципе, красиво, несмотря на нарушения. Человек, который хочет восстановить права, действует по-другому, а здесь я вижу только желание насолить обидчикам.

Что касается Ильи Игнатова, – продолжила мэр Тынды, – которого суд восстановил в должности руководителя типографии, уволили его из-за дисциплинарных взысканий, но в суде внезапно был предъявлен больничный лист, датированный днем увольнения. При увольнении этого больничного листа не было. Впрочем, я не очень удивилась этому, поскольку папа Игнатова – бывший главврач скорой помощи. Решение суда нами будет обжаловано. Кстати, Илья Игнатов тоже имеет уголовную статью – в 2016 году он был осужден на 4 года условно за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере».