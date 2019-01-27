Амурчанин выиграл российское первенство по греко-римской борьбе

Воспитанник школы олимпийского резерва благовещенец Александр Моисейченко завоевал золотую медаль на первенстве России по греко-римской борьбе по спорту глухих среди юниоров. В соревнованиях, которые проходили во Владимире, участвовали 70 спортсменов из 17 регионов.

Александр Моисейченко единственный представлял Амурскую область. В весовой категории до 97 килограммов амурчанину не было равных: со счетом 5:2 и 7:0 Моисейченко победил столичных борцов и выиграл 4:0 у представителя Самары. Эту схватку он завершил чистой победой, положив соперника на лопатки.

Победа в турнире позволила Александру Моисейченко войти в состав юниорской сборной России, в составе которой он выступит на первенстве Европы в октябре в Гомеле (Белоруссия).

Александр Моисейченко тренируется в областной школе олимпийского резерва под руководством наставника Евгения Сафронова. Спорт глухих в Амурской области входит в число базовых наряду с такими дисциплинами, как легкая атлетика, самбо, киокусинкай, спортивная борьба, сообщает областное министерство спорта.