Дело певицы Шакиры направлено в суд

Дело известной во всем мире певицы Шакиры передано в суд. Певицу обвинили в уклонении от уплаты налогов. Стало известно, что звезда задолжала в бюджет Испании более 14 миллионов евро.

В 2015 году Шакира сменила место жительства и переехала в Испанию (ранее она жила на Багамских островах). Но прокуратура утверждает, что певица жила в Испании и ранее, в период с 2012 по 2014 год. В результате представители власти недосчитались средств, которые певица должна была внести из общего дохода за тот период.

Сообщения об этом скандале гремели в прессе с прошлого года. Судебный процесс назначен на март 2019 года, сообщает Eg.ru.

Адвокат Шакиры утверждает, что звезда не нарушала закон. «Как международный артист, она проживала в нескольких местах в течение своей карьеры, действуя в полном соответствии с законами всех юрисдикций, в которых она проживает», – настаивает защита.