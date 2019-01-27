РЖД потратят 153 миллиона рублей на сувениры в честь 45-летия БАМа

К 45-летию БАМа «Российские железные дороги» заказали тематические сувениры. За изготовление сувениров госкомпания готова выложить более 153 миллионов рублей – информация о конкурсе уже опубликована на сайте «Госзакупки». Исполнителю предстоит делать стаканы из хрусталя и ключницы из кожи буйвола.

В техзадании, приложенном к конкурсной документации, указан весь перечень сувенирной продукции. В него входят десятки разнообразных сувениров. Традиционно много различных канцтоваров: ручек, календарей, блокнотов и тому подобное. Согласно требованиям, всё должно выполняться из высококачественных материалов с нанесением символики.

Некоторые сувениры необходимо выполнять в оригинальной форме. Например, флешки заказали выполнить в форме поезда, брелоки – в форме поезда или подстаканника.

В широком ассортименте заказана брендированная одежда: бейсболки, футболки, шарфы, шапки, варежки, а также изделия, которые могут быть полезны в дороге: защитные чехлы на чемодан, дорожные рюкзаки, зонты, термосы, термостаканы.

Периодически в списке требований возникают патриотические требования. Так, на подарочных наручных часах (кварцевых, противоударных и водонеропницаемых) должно быть обязательно написано «Сделано в России». Подарочные книги должны быть с произведениями русских классиков.

В список сувениров входят кубки, медали (с золотым, серебряным и бронзовым покрытием), керамические елочные игрушки ручной работы, различные керамические панно, кружки, чайники.

Разработаны техзадания подарочной продукции отдельно для детей (настольная игра «Билет на поезд», конструкторы, скакалки, пеналы), женщин (футляры для косметики, вазы) и мужчин (запонки, зажимы для галстуков).

Почти 4 тысячи рублей собираются заплатить РЖД за каждый подарочный подстаканник, выполненный из латуни, со стаканом из хрусталя. Также в списке техзадания имеются партии ключниц, зажимов и футляров для купюр из кожи буйвола.

Большинство наименований сувенирной продукции заказываются небольшими партиями по 300 или 500 экземпляров, есть отдельные партии в несколько тысяч экземпляров. Как будут раздаваться сувениры, пока неизвестно.