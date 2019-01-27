В Белогорске почти 150 пловцов посоревнуются за кубок главы Белогорска

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске готовятся к проведению кубка главы Белогорска по плаванию. Первые подобные в городе соревнования состоятся 3 марта.

Предстоящие соревнования обсудил Станислав Мелюков на рабочей встрече с начальником управления физической культуры и спорта и дирекцией физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова.

«В настоящее время на участие в соревнованиях записалось уже около 150 пловцов в возрасте от 7 лет и старше. Самой многочисленной стала группа в возрасте от 10 до 12 лет – 48 человек. На втором месте группа в возрасте от 7 до 9 лет – 36 человек. В возрасте от 19 до 49 лет записались 22 человека, – отметила начальник управления физической культуры и спорта Ольга Саяпина. – Практически все подготовительные вопросы решены, за исключением подготовки к работе во время соревнований системы хронометража. Планируем сделать это 2 марта, когда весь состав участников уже будет полностью сформирован. Заявиться на соревнования у белогорцев время еще есть».

Соревнования на кубок главы откроет гимн Белогорска. После торжественного построения и парада открытия состоятся сами заплывы. Продлятся соревнования в течение двух часов. Каждый желающий сможет поболеть за своего участника с балкона. Вход для зрителей свободный.

Все участники соревнования получат сертификат с результатом, чтобы потом его улучшить. В церемонии награждения примут участие 36 человек, показавших лучшие результаты по своим возрастным группам.

12 победителям глава Белогорска вручит специально учрежденные им призы. Призовой фонд состоит из 4 экшн-камер, 4 бумбоксов, 2 планшетов и 2 сотовых телефонов. Они уже переданы в ФОК. По решению главы, рекорды первого в Белогорске кубка по плаванию будут занесены в Белогорскую книгу рекордов. Формирование издания уже идет, рассказала начальник управления физической культуры и спорта.