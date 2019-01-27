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27февраля
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В Амурской области из-за преступлений за год погибли 25 детей

В Амурской области из-за преступлений за год погибли 25 детей
Фото: ru.depositphotos.com

В 2018 году в отношении детей в Амурской области было совершено больше 900 преступлений. Примерно столько же, сколько и годом ранее. Рост числа подобных нарушений закона зарегистрирован в Благовещенске, в Бурейском, Зейском, Мазановском и еще 5 районах области.

В 2018 году произошло 5 умышленных убийств, 7 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении детей и подростков. Примерно на 10 процентов сократилось количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Более чем наполовину уменьшилось число изнасилований.

Потерпевшими от преступлений в 2018 году стали 1 110 несовершеннолетних. Из них тяжкий вред здоровью был причинен 20 детям, погибли 25 человек.

При этом подростковая преступность в Амурской области значительно снизилась. На территории региона выявили 552 нарушения закона с участием несовершеннолетних, это примерно на 22 процента меньше, чем годом ранее. Каждое четвертое преступление, совершенное подростками и при их участии, относится к категории тяжких и особо тяжких. Каждое восьмое преступление дети совершили в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

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#дети #закон #происшествия

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