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27февраля
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сегодня, 11:37 0

За два месяца пожары в Приамурье нанесли ущерб на 1,5 миллиона рублей

За два месяца пожары в Приамурье нанесли ущерб на 1,5 миллиона рублей
Фото: ru.depositphotos.com

На сайте правительства Амурской области появилась статистика, связанная с пожарами в регионе, произошедшими в период с 1 января 2019 года по 25 февраля 2019 года. Как сообщается, в общей сложности на территории Приамурья за два месяца было 437 пожаров.

Прямой ущерб от этих происшествий составил более 1,5 миллиона рублей. Погибли 18 человек, в том числе двое детей. Девять человек получили во время пожаров травмы. Еще 14 амурчан были спасены.

Также отмечается, что при пожарах удалось спасти материальные ценности на 203,59 миллиона рублей.

Как сообщало Амур.инфо, во время недавнего пожара в селе Лукьяновка Белогорского района было спасено имущество на 90 миллионов рублей.

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#пожары #происшествия

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