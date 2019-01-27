На Амур.инфо можно оплачивать кредиты и коммунальные услуги

Новую услугу предоставляет федеральная система «Город», представленная практически во всех регионах страны. В Приамурье универсальный платежный кабинет организация завела только на сайте Амур.инфо.

«Достаточно большой оборот у нас через этот платежный кабинет по всей стране. Людям это удобно. Клиентам не нужно иметь кабинет в Сбербанке-онлайн. Не нужно проходить сложную верификацию, приходить с паспортом и получать данные для регистрации личного кабинета. Регистрация максимально упрощенная. Вводится номер телефона, на телефон приходит смс-код и все. И, конечно, удобно, что все платежи собраны в рамках одного платежного кабинета. Не нужно заходить на несколько разных порталов», – рассказала региональный директор дирекции «Восточная Сибирь – Дальний Восток» федеральной системы «Город» Ольга Лисянская.

Федеральная система «Город» взаимодействует со многими банками и поставщиками услуг: это управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, сотовые операторы и другие.

«Достаточно широкий перечень услуг, и он представлен в виде нескольких параметров возможности поиска. Во-первых, это поиск по адресу, если ввести адрес, то соответственно находятся те услуги, которые привязаны к данному адресу. Во-вторых, поиск по наименованию услуги, если человек, допустим, забыл свой лицевой счет или хочет оплатить услугу, которая оплачивается по другим параметрам, не по адресу – те же штрафы ГИБДД. Штрафы можно оплатить по номеру регистрационного удостоверения и номеру транспортного средства», – добавила Ольга Лисянская.

При оплате услуг они автоматически добавляются в историю, и в следующий раз, когда клиент зайдет в платежный кабинет, перечень ранее оплаченных услуг уже будет сформирован. Кроме того, будет отображена информация о текущих начислениях задолженности по некоторым услугам.

Оплату можно совершить, используя банковскую карту любого банка. При этом периодически в платежном кабинете проводятся акции – либо отменяется комиссия для плательщика, если таковая имеется, либо разыгрывается какой-то приз среди тех, кто оплатил больше услуг.