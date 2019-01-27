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сегодня, 11:32 7

На Амур.инфо можно оплачивать кредиты и коммунальные услуги

На Амур.инфо можно оплачивать кредиты и коммунальные услуги

На сайте Амур.инфо появилась новая вкладка, она называется «Онлайн оплата ЖКХ». Но она включает в себя гораздо больший спектр услуг. Оплатить через сервис можно не только коммунальные услуги, но и кредиты, интернет, штрафы ГИБДД, образовательные услуги, услуги охраны, налоги и многое другое.

Новую услугу предоставляет федеральная система «Город», представленная практически во всех регионах страны. В Приамурье универсальный платежный кабинет организация завела только на сайте Амур.инфо.

«Достаточно большой оборот у нас через этот платежный кабинет по всей стране. Людям это удобно. Клиентам не нужно иметь кабинет в Сбербанке-онлайн. Не нужно проходить сложную верификацию, приходить с паспортом и получать данные для регистрации личного кабинета. Регистрация максимально упрощенная. Вводится номер телефона, на телефон приходит смс-код и все. И, конечно, удобно, что все платежи собраны в рамках одного платежного кабинета. Не нужно заходить на несколько разных порталов», – рассказала региональный директор дирекции «Восточная Сибирь – Дальний Восток» федеральной системы «Город» Ольга Лисянская.

Федеральная система «Город» взаимодействует со многими банками и поставщиками услуг: это управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, сотовые операторы и другие.

«Достаточно широкий перечень услуг, и он представлен в виде нескольких параметров возможности поиска. Во-первых, это поиск по адресу, если ввести адрес, то соответственно находятся те услуги, которые привязаны к данному адресу. Во-вторых, поиск по наименованию услуги, если человек, допустим, забыл свой лицевой счет или хочет оплатить услугу, которая оплачивается по другим параметрам, не по адресу – те же штрафы ГИБДД. Штрафы можно оплатить по номеру регистрационного удостоверения и номеру транспортного средства», – добавила Ольга Лисянская.

При оплате услуг они автоматически добавляются в историю, и в следующий раз, когда клиент зайдет в платежный кабинет, перечень ранее оплаченных услуг уже будет сформирован. Кроме того, будет отображена информация о текущих начислениях задолженности по некоторым услугам.

Оплату можно совершить, используя банковскую карту любого банка. При этом периодически в платежном кабинете проводятся акции – либо отменяется комиссия для плательщика, если таковая имеется, либо разыгрывается какой-то приз среди тех, кто оплатил больше услуг.

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#жизнь #ЖКХ #СМИ

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Комментарии
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  • 24hoursparty

    24hoursparty
    3 часа назад



    При этом периодически в платежном кабинете проводятся акции – либо отменяется комиссия для плательщика, если таковая имеется, либо разыгрывается какой-то приз среди тех, кто оплатил больше услуг.



    Вы там конкурсы дома на кухне проводите. А вот какую комиссию собрались драть - это уже интересно.

    На данный момент даже не имея СберОнлайн за коммуналку онлайн можно и безо всяких коммисий оплачивать на сайтах поставщиков.

    PS^ ещё и личные данные свои оставлять каким то чертям с другого региона.

    ЗАО «Биллинговый центр» (г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, оф. 218, ОГРН 1025400512400)

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    вот не читая эту новость у меня бы ума не хватило искать на вашем сайте оплату коммуналки )))

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    24hoursparty



    При этом периодически в платежном кабинете проводятся акции – либо отменяется комиссия для плательщика, если таковая имеется, либо разыгрывается какой-то приз среди тех, кто оплатил больше услуг.



    Вы там конкурсы дома на кухне проводите. А вот какую комиссию собрались драть - это уже интересно.

    На данный момент даже не имея СберОнлайн за коммуналку онлайн можно и безо всяких коммисий оплачивать на сайтах поставщиков.

    PS^ ещё и личные данные свои оставлять каким то чертям с другого региона.

    ЗАО «Биллинговый центр» (г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, оф. 218, ОГРН 1025400512400)



    )))))))))))))))))) без лоха и жизнь плоха))))))))))))))))))))))

    Лично мне сразу вопрос в голову пришел А ЗАЧЕМ ЭТО АИ??? потом дойдя до акций все понял))))

    Людей за баранов держат...

    Как такая тема и до сих пор не главная?

  • Max_P

    Max_P
    40 минут назад

    24hoursparty



    При этом периодически в платежном кабинете проводятся акции – либо отменяется комиссия для плательщика, если таковая имеется, либо разыгрывается какой-то приз среди тех, кто оплатил больше услуг.



    Вы там конкурсы дома на кухне проводите. А вот какую комиссию собрались драть - это уже интересно.

    На данный момент даже не имея СберОнлайн за коммуналку онлайн можно и безо всяких коммисий оплачивать на сайтах поставщиков.

    PS^ ещё и личные данные свои оставлять каким то чертям с другого региона.

    ЗАО «Биллинговый центр» (г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, оф. 218, ОГРН 1025400512400)



    Продолжайте платить Сбером, а я давно именно этим сервисом пользуюсь. По ЕЛС на этом сайте оплата ЖКХ без комиссии, с комиссией только фонд кап. ремонта (1%). Учитывая, что у меня карта с кэшбэком 7% получается очень выгодно. На сайтах поставщиков только свет можно оплатить, у управляек своих сайтов как правило нет.

  • nerro

    nerro
    32 минуты назад

    Max_P

    24hoursparty



    При этом периодически в платежном кабинете проводятся акции – либо отменяется комиссия для плательщика, если таковая имеется, либо разыгрывается какой-то приз среди тех, кто оплатил больше услуг.



    Вы там конкурсы дома на кухне проводите. А вот какую комиссию собрались драть - это уже интересно.

    На данный момент даже не имея СберОнлайн за коммуналку онлайн можно и безо всяких коммисий оплачивать на сайтах поставщиков.

    PS^ ещё и личные данные свои оставлять каким то чертям с другого региона.

    ЗАО «Биллинговый центр» (г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, оф. 218, ОГРН 1025400512400)



    Продолжайте платить Сбером, а я давно именно этим сервисом пользуюсь. По ЕЛС на этом сайте оплата ЖКХ без комиссии, с комиссией только фонд кап. ремонта (1%). Учитывая, что у меня карта с кэшбэком 7% получается очень выгодно. На сайтах поставщиков только свет можно оплатить, у управляек своих сайтов как правило нет.



    ну и нахрена платить с комиссией, если можно без комиссии через сбербанк-онлайн?

  • дикаядикость

    дикаядикость
    16 минут назад

    подключение к сайту не защищено, какие могут быть платежи?

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