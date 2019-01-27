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27февраля
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сегодня, 11:11 4

В Благовещенске выберут учителя года

В Благовещенске выберут учителя года
Фото: Амур.инфо

28 февраля в Благовещенске стартует конкурс профессионального мастерства «Педагог года». В этом году он объединил три категории участников: учителей общеобразовательных организаций, воспитателей дошкольных образовательных организаций и педагогов дополнительного образования.

Конкурс проходит в два тура, включающие в себя заочный тур и очный тур. Заочный состоит из двух конкурсных испытаний: «Интернет – ресурс» и эссе «Я – педагог». Очный тур проводится в два этапа, первый из них стартует 28 февраля.

В номинации «Учитель года–2019» формат конкурсного задания – «Учебное занятие». В номинации «Воспитатель года–2019» конкурсное задание – «Педагогическое мероприятие с детьми». Наконец, в номинации «Педагог дополнительного образования–2019» – «Открытое занятие», «Методический семинар» и «Презентация эссе».

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, второй этап начнется 1 марта. Участники второго этапа очного тура конкурса определяются на основе суммы баллов за заочный тур и первый этап очного тура. Конкурсные испытания второго этапа: «Мастер-класс» и «Учитель – лидер».

28 февраля состоится открытие конкурса на базе МБОУ «Школа № 15 Благовещенска» (улица Театральная, 276) – в 08:30.

В период с 28 февраля по 1 марта пройдут конкурсные испытания на базе школы № 15 Благовещенска, а также – МАДОУ «ДС № 32 Благовещенска», с 09:15.

Церемония награждения состоится 1 марта в 17:00 в МАОУ ДО «ЦЭВД Благовещенска» (переулок Святителя Иннокентия, 4).

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#конкурсы #образование

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    с самой маленькой зарплатой

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    3 часа назад

    Ура-а-а! Кстати ,в этом году (в сентябре) ведь Юбилей народного образования - 160-летие с начала народного образования в Амурской области - от 1859 года (от первых школ в казачьих станицах области) ! 160 лет первым школам Приамурья - это круто!!! Нужен Праздник! ))

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    во во-вместо повышения зарплаты учителям-устройте им праздник за их счёт

  • Е.Петров

    Е.Петров
    1 час назад

    И все то вы знаете, Вероника, учитель что ли ? )) Да, действительно, самые первые школы в Амурской области появились в казачьих станицах именно в 1859 году, в Благовещенске в том числе! В «Кратком историческом очерке дела народного образования в Амурском казачьем войске» (1911) начальной датой появления школ указывается 1859 год! Молодцы были амурские казачьи станицы и хутора, ведь почти всюду школы здесь помещались со временем в собственных, специально устроенных для них зданиях (за исключением двух) к 1917 году. Причем, все здания были построены станичным и хуторским обществом на собственные средства! А одно здание школы (в Рейново-Джалинде) было построено даже за частные средства казака Казанова! Конечно, в Министерстве образования области о предстоящем 160-летии амурского народного образования прекрасно знают и осенью, как водится, какие-то свои мероприятия наверняка проведут, типа – съезд учителей, награды учителям подготовят ( звания, медали, знаки, грамоты…) и т.п.

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