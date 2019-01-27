В Благовещенске выберут учителя года

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28 февраля в Благовещенске стартует конкурс профессионального мастерства «Педагог года». В этом году он объединил три категории участников: учителей общеобразовательных организаций, воспитателей дошкольных образовательных организаций и педагогов дополнительного образования.

Конкурс проходит в два тура, включающие в себя заочный тур и очный тур. Заочный состоит из двух конкурсных испытаний: «Интернет – ресурс» и эссе «Я – педагог». Очный тур проводится в два этапа, первый из них стартует 28 февраля.

В номинации «Учитель года–2019» формат конкурсного задания – «Учебное занятие». В номинации «Воспитатель года–2019» конкурсное задание – «Педагогическое мероприятие с детьми». Наконец, в номинации «Педагог дополнительного образования–2019» – «Открытое занятие», «Методический семинар» и «Презентация эссе».

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, второй этап начнется 1 марта. Участники второго этапа очного тура конкурса определяются на основе суммы баллов за заочный тур и первый этап очного тура. Конкурсные испытания второго этапа: «Мастер-класс» и «Учитель – лидер».

28 февраля состоится открытие конкурса на базе МБОУ «Школа № 15 Благовещенска» (улица Театральная, 276) – в 08:30.

В период с 28 февраля по 1 марта пройдут конкурсные испытания на базе школы № 15 Благовещенска, а также – МАДОУ «ДС № 32 Благовещенска», с 09:15.

Церемония награждения состоится 1 марта в 17:00 в МАОУ ДО «ЦЭВД Благовещенска» (переулок Святителя Иннокентия, 4).