«Газпром» построил более 99 % «Силы Сибири»

«Газпром» построил более 99 % газопровода «Сила Сибири». Об этом компания заявила в презентации ко Дню инвестора. Данные по готовности участка от Чаяндинского месторождения до границы России и Китая были указаны по состоянию на 20 февраля.

В середине февраля председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания начнет поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года. В январе сообщалось, на реализацию проекта «Сила Сибири» в 2019 году направят 147,5 миллиарда рублей.

«Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает РИА Новости.