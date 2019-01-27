В Тынде состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Более 120 спортсменов из Сибири и Дальнего Востока приняли участие во всероссийском турнире по вольной борьбе «Ковер БАМа». Из них порядка 20 вольников – действующие мастера спорта. Состязания проходили в Тынде и закончились 25 февраля.

На церемонии открытия турнира участников поздравили мэр Тынды Марина Михайлова и председатель тындинской городской думы Игорь Магарламов.

В первый день прошли предварительные схватки, которые определили финалистов турнира. Тындинцы возлагали надежды на Андрея Стафеева (весовая категория 125 килограммов), который должен был встретиться в финале с тувинцем. Этому сопернику Андрей уже проигрывал на других всероссийских соревнованиях. Не сложилось и в этот раз – финал был проигран на туше.

В этой же весовой категории третье место занял еще один тындинский борец – Олег Малышев.

Из рук Марины Михайловой и Игоря Магарламова, а также главного судьи соревнований Руслана Мухамединова, чемпионы и призеры получили заслуженные награды. Специальный приз «Лучший борец города Тынды» получил Рустам Акрамов. Для него это был дебют на соревнованиях для взрослых, при этом сразу на уровне страны. Тем не менее Рустам показал высокий класс владения спортивным мастерством.

Победители в своих весовых категориях при выполнении установленных норм и требований получили право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России».