Больше 2 миллиардов рублей в 2019 году потратят на амурские дороги и мосты

Фото: Амур.инфо

Более 2,2 миллиарда рублей направят в 2019 году на ремонт и содержание дорог в Амурской области. В этом сезоне планируется ввести в эксплуатацию участок дороги Благовещенск – Свободный и создать проекты на ремонт 12 аварийных мостов.

Дорожно-ремонтную кампанию 2019 года обсудили на заседании правительства. Куда направят средства дорожного фонда, рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Ухов.

«На строительство, реконструкцию и проектные работы на региональных дорогах планируется направить 654 миллиона рублей. Планируется ввести в эксплуатацию участок дороги Благовещенск – Свободный (90-96 километр) и мосты на участках дорог Зея – Поляковский, Серышево – Сапроново – Новокиевский Увал, Зея – Тыгда, Введеновка – Февральск – Экимчан. Средства будут направлены на разработку проектной документации 15 объектов, в том числе на 12 аварийных мостов», – пояснил Валерий Ухов.

Почти 930 миллионов пойдут на содержание дорог регионального значения. На безопасность дорожного движения и сохранность автодорог направят 144 миллиона рублей, на кадастровые работы – 15 миллионов рублей.

На ремонт дорог запланировано выделить более 584 миллионов рублей. Сельские дороги получат 795 миллионов.

На ремонт дорог в Благовещенске направят более 615 миллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Большую часть этих средств, 405 миллионов, Благовещенской агломерации – выделяет Федерация в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

«В апреле и мае этого года будет проводиться диагностика региональных и местных дорог, по результатам которой будут сделаны предложения по ремонту в 2019 году», – отметил Валерий Ухов.

На данный момент известно, что дорожное полотно отремонтируют на улице Калинина от Тенистой до кольцевой развязки, на Новой от Зейской до Красноармейской, на Театральной от Октябрьской до Станционной, на Шимановского от Ленина до Краснофлотской и в других районах. Обустроят 13 участков тротуаров на Хмельницкого, Октябрьской, Пушкина, и Пионерской. Также планируется сделать удобную парковку возле детской областной больницы, чтобы проезд для машин скорой помощи был всегда открыт.

«Задача в течение 6 лет привести городские дороги в как можно большее соответствие. Основной упор делаем первоначально магистральным улицам, но также не будем забывать про остальные участки уличной дорожной сети. Если в 2018 году мы сделали 5,6 километра, то в этом сделаем не меньше», – говорил на последнем заседании гордумы глава благовещенского управления ЖКХ Сергей Казанцев.