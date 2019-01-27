Иностранец пытался вывезти из Благовещенска в Хэйхэ части диких животных и икру

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Гражданин Китая, возвращавшийся из России в Китай, пытался тайно вывезти 35 дериватов – частей диких животных – и около трех килограммов красной икры. Контрабандный товар он прятал в грузовом автомобиле.



Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области в смешанном пункте пропуска «Благовещенск» пресечена попытка контрабанды дериватов диких животных через государственную границу Российской Федерации.

Однако в отделении пограничного контроля «Благовещенск – речной порт – грузовое» в ходе досмотра грузовика сотрудники пограничного управления обнаружили спрятанные дериваты. 15 частей диких животных китаец прятал в кожухе коробки передач грузовика, еще 20 – в кабине под спальным местом водителя. В процессе досмотра также обнаружили около трех килограммов красной икры без заводской упаковки и маркировки.

Изъятые предметы переданы сотрудникам отдела специальных таможенных процедур Благовещенской таможни ДВТУ ФТС России для проведения исследования, после завершения которого будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.