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Иностранец пытался вывезти из Благовещенска в Хэйхэ части диких животных и икру

Иностранец пытался вывезти из Благовещенска в Хэйхэ части диких животных и икру
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Гражданин Китая, возвращавшийся из России в Китай, пытался тайно вывезти 35 дериватов – частей диких животных – и около трех килограммов красной икры. Контрабандный товар он прятал в грузовом автомобиле.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области в смешанном пункте пропуска «Благовещенск» пресечена попытка контрабанды дериватов диких животных через государственную границу Российской Федерации.

Однако в отделении пограничного контроля «Благовещенск – речной порт – грузовое» в ходе досмотра грузовика сотрудники пограничного управления обнаружили спрятанные дериваты. 15 частей диких животных китаец прятал в кожухе коробки передач грузовика, еще 20 – в кабине под спальным местом водителя. В процессе досмотра также обнаружили около трех килограммов красной икры без заводской упаковки и маркировки.

Изъятые предметы переданы сотрудникам отдела специальных таможенных процедур Благовещенской таможни ДВТУ ФТС России для проведения исследования, после завершения которого будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    да расстреливать надо на месте. Пойман с любым количеством дериватов, значит виновен в гибели всех этих диких животных.Виновен в гибели, значит урон нанес эко системе государства. Нанес государственный урон ,значит диверсант.Диверсант значит расстрел.

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