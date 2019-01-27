Группа Freedom Jazz не будет представлять Украину на «Евровидении 2019»

Группа Freedom Jazz girls band отказалась представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом коллектив заявил в соцсетях.

Артисты уточнили, что находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о концертных турах в ближайшее время, а ехать на «Евровидение», это значит, отказаться от тура.

Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса. Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев высказал мнение, что Украина настолько политизировала конкурс, что довела ситуацию до абсурда.

Накануне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица Maruv, занявшая первое место в национальном отборе, сделали заявление, что не сошлись взглядами на конкурс, и поэтому Maruv не поедет на «Евровидение».

Сама певица написала в Instagram, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора. По ее словам, она не захотела выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции украинских политиков.

Кроме того, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с НОТУ, выполнять любые требования телерадиокомпании, незамедлительно передать права на песню. При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.

Третье место в национальном отборе заняла группа Kazka, теперь комиссия может предложить ей представлять Украину на международном конкурсе.

25 февраля в Интернете появилась петиция с требованием предоставить Maruv возможность принять участие в песенном конкурсе. На 27 февраля петиция набрала более 15 000 голосов.

Кроме того, на интернет-ресурсе зарегистрирована петиция с требованием дисквалификации украинского вещателя с «Евровидения 2019». Эта петиция набрала почти 2 000 голосов.

Ранее скандал разгорелся и вокруг других участниц отбора на Евровидение – дуэта Anna Maria (Анна и Мария Опанасюк). В телевизионном интервью они отказались признать позицию Украины о том, что Россия оккупировала Крым. После этого во время финала отбора ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности Крыма довели артисток до слез.

Еще один скандал разгорелся вокруг солистки Yuko Юлии Юриной, после того, как стало известно, что она является гражданкой России. В финале отбора она заявила, что готова отказаться от паспорта России ради украинского гражданства, сообщает РИА Новости.