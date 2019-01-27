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27февраля
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Амурчане жалуются на вонючую дымку (фото, видео)

Амурчане жалуются на вонючую дымку (фото, видео)
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Обновлено: 10:32

Жители Приамурья обратили внимание на задымленность, которая наблюдается в некоторых районах. «Что за вонючая дымка?» – интересуются амурчане в мессенджерах. Как оказалось, проблема действительно есть, и связана она с дымом из Китая.

Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ сообщает, что ночью 27 февраля сильное задымление наблюдалось в районе села Верхнеблаговещенское. По информации регионального оперативного штаба по тушению лесных пожаров и палов, дым принесен ветром из Китая. По данным системы спутникового мониторинга, на вечер 26 февраля на территории КНР примерно в 100 километрах от границы наблюдалось большое количество термоточек. Ночью при смене направления ветра с западного на юго-западное дым зашел на территорию Благовещенска. На утро 27 февраля вдоль границы со стороны Китая и России термоточек не зарегистрировано.

Ведомство отмечает, что направление ветра непостоянное, и не исключается заход дыма в Архаринский и Бурейский районы со стороны соседнего субъекта – Еврейской автономной области, где сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. На территории Приамурья в настоящее время термоточек, как и природных пожаров, не зарегистрировано.

«Сканер» сообщает, что дым окутал Тамбовский район. «Дышать (…) как тяжело. Плюс видимость плохая», – жалуются амурчане.

Поступают также жалобы на задымленность в Константиновском, Михайловском районах, поселке Талакан, Райчихинске.

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#Китай #природа

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    38 минут назад

    В Бурейский район уже задымлён.

  • alex 3

    alex 3
    38 минут назад

    В Бурейский район уже задымлён.

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